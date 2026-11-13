CTS Eventim sieht sich trotz schwachem Sommer auf Kurs - Aktie legt zu
ROUNDUP
- CTS Eventim erzielt mit Events deutlich weniger Umsatz
- Ticketgeschäft wächst, Jahresprognose bleibt bestätigt
- Jahresziele bestätigt, Aktie erholt sich im Handel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im Sommer deutlich weniger Geld mit eigenen Events verdient. Im dritten Quartal fielen Umsatz und Gewinn niedriger aus als ein Jahr zuvor. "Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider", hieß es zur Erklärung. Zudem habe im Sommer 2025 eine besonders umsatzstarke internationale Tournee stattgefunden. Konzernchef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg hält jedenfalls an seinen Jahreszielen fest, und an der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag nach anfänglichem Schrecken gut an.
Die CTS-Aktie begann den Handelstag nach deutlichen vorbörslichen Verlusten im Minus, setzte sich dann jedoch mit einem Kurssprung um gut drei Prozent an die Spitze des MDax . Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier jedoch noch mehr als ein Fünftel eingebüßt.
Das Unternehmen habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Management die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro, wie CTS am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um knapp drei Prozent auf knapp 134 Millionen Euro. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als von Experten erwartet. Der Überschuss ging sogar um 16 Prozent auf 50,3 Millionen Euro zurück.
Im Geschäftsfeld "Live Entertainment", das die von CTS ausgerichteten Veranstaltungen umfasst, sackte der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro ab. Der bereinigte operative Gewinn der Sparte ging ähnlich stark auf rund 41 Millionen Euro zurück.
Bei der Vermarktung von Tickets für andere Konzerte und Veranstaltungen sprang der Umsatz hingegen um rund zwölf Prozent auf gut 235 Millionen Euro nach oben. Der bereinigte operative Gewinn wuchs immerhin um gut zwei Prozent auf 93 Millionen Euro.
Im ersten Halbjahr war es für CTS insgesamt deutlich besser gelaufen. Auf die ersten neun Monate gesehen legten Umsatz und Gewinn daher zu. Auch die Sparte "Live Entertainment" warf deutlich mehr ab als ein Jahr zuvor.
Unternehmenschef Schulenberg bestätigte daher seine Jahresprognose und zeigte sich mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf optimistisch. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte operative Gewinn (ber. Ebitda) sollen etwa auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber liegen./stw/zb/niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,24 % und einem Kurs von 61,75 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der CTS Eventim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +12,01 %/+62,34 % bedeutet.
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CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen
Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Der Konzern legt bei Umsatz, Ertrag und Ergebnis je Aktie deutlich zu – getragen von starkem Ticketing und Live Entertainment
Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf 1,513 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 12,4 % auf 225,4 Mio. Euro.
Das EBIT wuchs um 15,3 % auf 174,6 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie um 34,2 % auf 1,25 Euro zulegte.
Das Ticketing-Segment steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 473,3 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA um 3,4 % auf 172,5 Mio. Euro.
Im Live-Entertainment-Segment erhöhte sich der Umsatz um 18,6 % auf 1,061 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 % auf 52,9 Mio. Euro.
Das Wachstum im Live Entertainment wurde insbesondere durch ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA getragen.
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.
Gaps kommen...gehen...kommen ...gehen...ich bin hier aus Langfristgründen zu den aktuellen Ausverkaufskursen rein.....die "Gap können mich mal"..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) veranstaltet das größte Konzert in der Geschichte Italiens
Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim
„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“
Von Michael Gneuss
Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten
In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.
WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?
Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.
Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?
Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.