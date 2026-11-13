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    CTS Eventim legt doch noch zu - Kapitalmarkttag im Blick

    AKTIE IM FOKUS 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • CTS Eventim erholen sich und steigen um 2,9 Prozent
    • Bestätigte Jahresprognose beruhigt laut Analysten
    • Kapitalmarkttag könnte Aktie neu bewerten lassen
    AKTIE IM FOKUS 2 - CTS Eventim legt doch noch zu - Kapitalmarkttag im Blick
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    (neu: Kurse, Analysten)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitag im Xetra-Handel ihre vorbörslichen hohen Abschläge revidiert und klar zugelegt. Sie gewannen zuletzt 2,9 Prozent auf 61,75 Euro. Damit gilt der Test der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt, zunächst als bestanden. Nächster Widerstand ist die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Verlauf.

    Der Eventvermarkter hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research. Sie glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.

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    Experte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler bleibt hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten optimistisch und liegt mit seiner Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2030 um 8 Prozent über dem Konsens. Neben einer möglichen Ankündigung eines Aktienrückkaufs könnte aufgrund der Ausrichtung auf eine kapitalarme Standortstrategie ein besser als erwarteter Finanzrahmen in der kommenden Woche zu einer Neubewertung der Aktie führen, schrieb er mit Blick auf die Investorenveranstaltung.

    Die Aktien von CTS Eventim sind in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 21 Prozent schwach gelaufen. Der Kurs bewegt sich seit Ende März in einer Spanne zwischen etwa 48 und 65 Euro./ajx/mis

    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,24 % und einem Kurs von 61,75 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der CTS Eventim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +12,01 %/+62,34 % bedeutet.





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