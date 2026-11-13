Kommen bei Stabilisierung voran
Microsoft
- Microsoft kommt bei Störungsbehebung weiter voran
- Mehr Stabilität durch optimierten Datenverkehr
- Outlook, Teams und weitere Cloud-Dienste weltweit gestört
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft kommt nach eigener Darstellung bei der Behebung der umfassenden Störung seiner Dienste Stück für Stück voran. "Dank unserer jüngsten Maßnahmen zur Datenverkehrsoptimierung verzeichnen wir positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität und einer erhöhten Kapazität", teilte der Softwarekonzern auf der Plattform X mit. Diese Maßnahmen würden nun auf weitere betroffene Regionen ausgeweitet, um eine dauerhafte Stabilisierung zu gewährleisten. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Update.
Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.
Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle./so/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 463,4 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +35,72 %/+56,79 % bedeutet.
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Das wird es so in diesem Jahrzehnt nicht geben, das sagen die Auftragsbücher der Chiphersteller als auch deren Käufer.
Das, was du aktuell den Anfang der Umkehr nennst sind imo nur fehlgedeutete Engpässe im Ausbau aufgrund stockender Lieferketten und mangelnder Energieversorgung.
Hoods Äußerungen könnten sich auf eine jüngste Welle von Verzögerungen bei KI-Rechenzentrumsprojekten beziehen, die größtenteils auf Stromengpässe sowie auf lokalen Widerstand zurückzuführen sind.
"Der Finanzvorstand erklärte, Microsoft rechne damit, dass die Investitionsausgaben in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres anziehen werden, sobald die bisher verzögerten Kapazitäten zur Verfügung stehen."
Dein KI-Trade ist also noch lange nicht zu Ende, siehe auch Alphabet, SK Hynix, etc.
https://www.businessinsider.com/microsoft-trims-ai-spending-plans-to-170b-as-azure-revenue-surges-2026-10