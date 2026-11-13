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    Michael Burry: "Nicht das, was sie scheinen"

    Warnung an alle Tech-Anleger

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    Michael Burry erhöht nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang seine Wetten gegen die Technologiebörse. Doch zwei Chipkonzerne sieht er als Gewinner. Und er hat eine Warnung an alle Tech-Anleger.

    Für Sie zusammengefasst
    Warnung an alle Tech-Anleger - Michael Burry: Nicht das, was sie scheinen
    Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

    Michael Burry verschärft seine Wette gegen die Technologiebörse. Der "Big-Short"-Investor hat seine Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 verdoppelt, schrieb er am Donnerstag in seinem Newsletter auf Substack. Die Papiere laufen bis Anfang 2027 und zahlen sich aus, wenn der Index um mehr als rund 20 Prozent fällt.

    Zudem kaufte er ein Viertel einer zuvor verkleinerten Wette gegen den Halbleiterfonds von VanEck zurück. Auslöser ist der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang.

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    Nvidias Macht bröckelt

    Burry sieht Nvidias Vormachtstellung schwinden. Partner wie Nebius, TSMC, ASML und CoreWeave hätten stark von Nvidias "Marktmacht und Großzügigkeit" profitiert. Beides gehe nun offenbar in ein "neues Paradigma" über.

    Als Gewinner der Verschiebung nennt er Broadcom und AMD. Deshalb wettet er gezielt gegen den Fonds von VanEck, in dem Nvidia laut Anbieter rund 20 Prozent ausmacht. Den Konkurrenzfonds von iShares mit AMD und Broadcom an der Spitze hält er nur für eine "ordentliche, aber keine großartige Alternative".

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    Die Bewertungen der Chipwerte hätten noch reichlich Luft nach unten, schreibt Burry. Er erwartet sinkende Gewinne in den nächsten Jahren. Laut Stocktwits liegt der Halbleiterfonds seit Jahresbeginn trotz des jüngsten Rutsches 39 Prozent vorn, der Nasdaq 100 rund zwölf Prozent.

    US Tech 100

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    ISIN:US6311011026WKN:A0AE1X

    Zudem gewännen die großen Cloudkonzerne nach dem Wahlsieg der Demokraten an Verhandlungsmacht.

    Nvidia vor dem Stresstest

    Die Nvidia-Aktie schloss am Donnerstag 4,3 Prozent tiefer bei 166,19 US-Dollar, rund 30 Prozent unter dem Rekord von Anfang Oktober. Laut LSEG zahlen Anlegerinnen und Anleger nur noch rund zwölf US-Dollar für jeden US-Dollar Gewinn, den Analysten in den nächsten zwölf Monaten erwarten.

    Im Technologiesektor des S&P 500 sind es laut FactSet gut 17. Am Dienstag legt Nvidia unter Interimschefin Colette Kress Zahlen vor. Analysten erwarten laut MarketPulse einen Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar und 108,8 Milliarden US-Dollar Umsatz.

    Burry misstraut den Zahlen grundsätzlich. Die Gewinne der Technologiekonzerne seien "abgesehen vom Skandal nicht das, was sie zu sein scheinen".

    Fazit

    Burry setzt darauf, dass Huangs Abgang Nvidias Ökosystem dauerhaft schwächt. Nvidia ist gemessen am Gewinn so günstig wie lange nicht, und die Nachfrage nach Rechenleistung bleibt hoch. Doch die Nachfolgefrage, politischer Gegenwind und Zweifel an der Qualität der Gewinne belasten. Die Zahlen am Dienstag werden zum ersten Härtetest ohne Huang.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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