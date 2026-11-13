Börsenstart Europa - 13.11. - AT 20 schwach -0,67 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:54) bei 30.632,55 PKT und fällt um -0,26 %. Top-Werte: CTS Eventim +8,06 %, Lanxess +1,14 %, Deutsche Lufthansa +1,10 % Flop-Werte: Jenoptik -2,84 %, TKMS -2,67 %, ThyssenKrupp -2,67 %

Der DAX bewegt sich bei 26.697,92 PKT und steigt um +0,01 %. Top-Werte: E.ON +1,95 %, Symrise +1,50 %, Hannover Rueck +1,45 % Flop-Werte: Siemens -2,15 %, Infineon Technologies -1,16 %, MTU Aero Engines -1,04 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbund Akt.(A)!

Der TecDAX steht aktuell (09:59:04) bei 4.082,79 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Eckert & Ziegler +4,48 %, Deutsche Telekom +0,87 %, Carl Zeiss Meditec +0,76 %

Flop-Werte: Verbio -6,68 %, OHB -5,92 %, Ottobock -4,37 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:52) bei 6.380,09 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +1,47 %, DANONE +1,44 %, EssilorLuxottica +1,31 %

Flop-Werte: Siemens -2,15 %, Prosus Registered (N) -1,96 %, SAFRAN -1,21 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:14) bei 6.675,90 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,26 %, Mayr-Melnhof Karton +1,15 %, EVN +0,96 %

Flop-Werte: DO & CO -2,66 %, voestalpine -2,49 %

Der CH 20 steht bei 15.086,45 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: Swiss Re +0,85 %, Alcon +0,75 %, Swiss Life Holding +0,71 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -7,49 %, Sandoz Group -1,15 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.351,61 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,10 %, Telia Company +0,83 %, Essity Registered (B) +0,65 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,98 %, Sandvik -1,48 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.710,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,72 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,02 %, Piraeus Port Authority +0,99 %

Flop-Werte: Allwyn -2,09 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,58 %, Jumbo -0,97 %