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    Iran lehnt Vorschlag für Gespräche zu Atominspektionen ab

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    Für Sie zusammengefasst
    • Iran lehnt Gespräche über neue Atominspektionen ab
    • IAEA fordert Prüfung des hoch angereicherten Urans
    • IAEA besorgt wegen geplanter neuer Urananlage
    Iran lehnt Vorschlag für Gespräche zu Atominspektionen ab
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WIEN (dpa-AFX) - Der Iran hat Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt. Wie aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hervorging, teilte Teheran der Organisation mit, dass dies in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich sei.

    Seit den Angriffen der Vereinigten Staaten und Israels auf iranische Atomanlagen erlaubt die Islamische Republik fast keine IAEA-Inspektionen mehr. Nur das Kernkraftwerk in Buschehr durften die UN-Atomwächter zuletzt besuchen. Die IAEA und westliche Staaten fordern jedoch vor allem eine Überprüfung des beinahe atomwaffentauglichen Urans, das der Iran in vergangenen Jahren produziert hat.

    IAEA-Chef Rafael Grossi hat laut seinem jüngsten Iran-Bericht eine schrittweise Annäherung zwischen seiner Organisation und Teheran vorgeschlagen. Dies könne zur Vertrauensbildung beitragen und den Weg zu einem breiteren Abkommen ebnen, meinte er in dem nicht öffentlichen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Grossi sprach sich für technische Gespräche über künftige Inspektionen aus. Er forderte vom Iran auch einen Statusbericht über die Anlagen, die nicht von den USA und Israel angegriffen wurden.

    IAEA besorgt über mögliche weitere Atomanlage

    Grossi betonte zudem die "wachsende Sorge" der IAEA über mangelnde Informationen aus Teheran zu einer geplanten weiteren Anlage zur Anreicherung von Uran. Hoch angereichertes Uran kann zur Herstellung von Atomwaffen verwendet werden. Teheran bestreitet solche Absichten.

    Der Iran begründete seine Blockade von IAEA-Inspektionen zuletzt auch damit, dass die USA seit voriger Woche eine Belohnung von bis zu 20 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) für Informationen über das iranische Atomprogramm ausgeschrieben hätten. Niemand könne Inspektionen verlangen, solange das Atomprogramm und seine Mitarbeiter "Tötungen, Sabotage und Aggression" ausgesetzt seien, hieß es./al/DP/mis





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