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    EVIDENT ermöglicht mit dem neuen SilVIR-RAY-Detektor simultane Vierkanal-Superauflösungsbildgebung in der Lebendzellforschung.

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    Der neue Detektor erweitert die konfokale Plattform FLUOVIEWFV5000 von Evident und hilft Forschern, sich schnell verändernde biologische Ereignisse gleichzeitig über bis zu vier Kanäle zu erfassen, wobei die Daten für die quantitative Analyse bereit sind.

    FLUOVIEW FV5000 SilVIR-RAY

    NEEDHAM, Massachusetts,/PRNewswire/ -- Evident hat heute seine SilVIR-RAY-Detektortechnologie für das konfokale Laserscanning-Mikroskop FLUOVIEW FV5000 vorgestellt, mit der Forscher in den Bereichen Neurowissenschaften und Zellbiologie bis zu vier Superauflösungskanäle gleichzeitig in einem einzigen Scan erfassen können. Evident wird den Detektor auf der Neuroscience 2026 vom 14. bis 18. November in Washington, D.C. am Stand Nr. 1801 vorstellen.

    In der Neurowissenschaft und Zellbiologie hängen viele wichtige Fragen davon ab, zu beobachten, wie mehrere Moleküle und Strukturen gleichzeitig interagieren. Konventionelle Superauflösungsbildgebung erfordert oft Kompromisse zwischen Auflösung, Geschwindigkeit und Mehrfarbenaufnahme. Die sukzessive Erfassung der Kanäle führt außerdem zu zeitlichen Verschiebungen, wodurch es schwierig wird, festzustellen, ob die beobachteten Unterschiede eine tatsächliche biologische Aktivität widerspiegeln.

    Der von den Optikingenieuren von Evident unter Einbeziehung der Forschungsgemeinschaft der Lebenswissenschaften entwickelte SilVIR-RAY-Detektor begegnet diesen Herausforderungen, indem er bis zu vier Superauflösungskanäle gleichzeitig in einer einzigen Aufnahme erfasst und so Live-, Hochgeschwindigkeits- und Mehrfarbenbildgebung mit überschaubaren Datenmengen ermöglicht.

    „Forscher in den Lebenswissenschaften müssen darauf vertrauen können, dass das, was sie sehen, widerspiegelt, was tatsächlich in der Probe vor sich geht", sagte Wes Pringle, CEO von Evident. „Der SilVIR-RAY-Detektor baut auf Evidents langjähriger Erfahrung im Bereich der Optik und der bewährten SilVIR-Technologie auf und ermöglicht es Forschern, schnelle, mehrfarbige Ereignisse in Superauflösung zu erfassen und Entscheidungen mit quantitativer Sicherheit auf Basis ihrer Daten zu treffen."

    Der SilVIR-RAY-Detektor ist ab sofort für neue FLUOVIEW FV5000-Systeme und als Upgrade für bestehende Anwender erhältlich. Es fungiert als Standard-Konfokaldetektor, wenn keine Superauflösung erforderlich ist, sodass Labore einen einzigen Detektor für eine Vielzahl von Experimenten verwenden können.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    EVIDENT ermöglicht mit dem neuen SilVIR-RAY-Detektor simultane Vierkanal-Superauflösungsbildgebung in der Lebendzellforschung. Der neue Detektor erweitert die konfokale Plattform FLUOVIEWFV5000 von Evident und hilft Forschern, sich schnell verändernde biologische Ereignisse gleichzeitig über bis zu vier Kanäle zu erfassen, wobei die Daten für die quantitative Analyse bereit …
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