Ölpreis fällt – während im Iran eine nukleare Zeitbombe tickt!

Noch am Donnerstag hatten die Ölpreise kräftig zugelegt. Brent verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 95,82 US-Dollar, WTI um 2,6 Prozent auf 88,74 US-Dollar. Auslöser waren neue Angriffe auf die Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens und Schiffe im Persischen Golf. Die Erholung konnte den vorherigen Preisverfall jedoch nicht ausgleichen. Bereits in der vergangenen Woche war Brent um rund 16 Prozent eingebrochen .

Trotz neuer Angriffe auf Öltanker und saudische Energieanlagen steuern die Ölpreise auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Die Nordseesorte Brent notierte am Freitag bei rund 96 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI bei etwa 88,80 US-Dollar. Auf Wochensicht zeichneten sich Verluste von mehr als zwei Prozent ab. Dabei verschärft sich der Konflikt im Nahen Osten erneut: Iranische Stellen melden weitere Tankerangriffe, während die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) vor einer gefährlichen Kontrolllücke beim iranischen Atomprogramm warnt.

Hinter dem widersprüchlichen Marktverlauf steckt vor allem die Erwartung, dass Washington vorerst auf eine weitere großangelegte Militäroffensive gegen den Iran verzichtet. US-Präsident Donald Trump erklärte, ein Abkommen mit Teheran sei nicht notwendig. Statt einer neuen Eskalation könnte die US-Regierung damit verstärkt auf ihre bestehende Blockade und wirtschaftlichen Druck setzen.

Die militärischen Risiken bleiben erheblich. Iranische Stellen berichteten von Angriffen auf vier Schiffe in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Transportwege für Erdöl weltweit. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig bestätigt. Gleichzeitig erklärten die mit Teheran verbündeten Huthi-Rebellen, eine Pumpstation an Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline sowie Anlagen in der Hafenstadt Yanbu angegriffen zu haben. Über diese Pipeline kann saudisches Öl unter Umgehung der Straße von Hormus zum Roten Meer transportiert werden.

Dennoch hat Saudi-Arabien seine Förderung im Oktober auf 10,56 Millionen Barrel täglich gesteigert und damit nahezu das Vorkriegsniveau erreicht. Auch steigende US-Ölvorräte und Hinweise auf eine schwächere Nachfrage belasten die Preise.



Zusätzliche Gefahren birgt der Atomstreit. Laut einem neuen, Bloomberg vorliegenden IAEO-Bericht können internationale Inspektoren seit 17 Monaten den Verbleib von 440,9 Kilogramm hochangereichertem Uran nicht überprüfen. Der Iran verweigert weiterhin den regulären Zugang zu wichtigen Anlagen. Neue Verhandlungen mit den USA sind nicht absehbar.

Der Ölmarkt setzt derzeit offenbar stärker auf eine Begrenzung der militärischen Eskalation als auf ein schnelles Kriegsende. Solange Saudi-Arabien ausreichend produziert und die globale Nachfrage schwach bleibt, kann das die Preise dämpfen. Bestätigte Schäden an wichtigen Pipelines oder eine weitere Einschränkung der Tankertransporte könnten diese Rechnung jedoch rasch verändern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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