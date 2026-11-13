Richemont nach Zahlen unter Druck
AKTIE IM FOKUS
- Richemont-Aktie fällt früh um 6,7 Prozent
- Aktie fällt zurück in den Bereich der Oktobertiefs
- UBS sieht im Kursrutsch eine Kaufgelegenheit
ZÜRICH (dpa-AFX Brokers) - Aktien von Richemont haben im frühen Handel am Freitag deutlich nachgegeben. Zuletzt ging es um 6,7 Prozent nach unten. Damit beendete die Aktie ihre Erholung und fiel wieder in den Bereich der Zwischentiefs aus dem Oktober zurück. Auch der Luxussektor insgesamt neigte zur Schwäche.
Zwar habe Richemont angesichts des nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, hieß es von RBC Capital Markets. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben.
Auch die Analysten der UBS sehen das abgeschwächte Schmuckwachstum als Verkaufsargument. Grund dafür dürfte der Konflikt im Nahen Osten sein. Die UBS-Experten erachten den aktuellen Kurszerfall daher als Kaufgelegenheit./mk/cg/AWP/mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 179,3 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5722. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,89CHF. Von den letzten 9 Analysten der CIE Financiere Richemont Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -6,01 %/+32,69 % bedeutet.