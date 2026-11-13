Richemont nach Zahlen unter Druck

Auch die Analysten der UBS sehen das abgeschwächte Schmuckwachstum als Verkaufsargument. Grund dafür dürfte der Konflikt im Nahen Osten sein. Die UBS-Experten erachten den aktuellen Kurszerfall daher als Kaufgelegenheit./mk/cg/AWP/mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 179,3 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5722. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,89CHF. Von den letzten 9 Analysten der CIE Financiere Richemont Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -6,01 %/+32,69 % bedeutet.