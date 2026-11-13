Infineon nach dem Kursrutsch: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Wegen der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern und der positiven Gewinnaussichten des Konzerns bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 85 auf 75 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr auf 57 Euro zulegen, wo sie zuletzt vor einem Monat gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) startete Ende März 2026 im Bereich von 38 Euro einen steilen Kursanstieg, der am 22. Juni 2026 auf einem vorläufigen Hoch bei 88,83 Euro gipfelte. Danach geriet der Aktienkurs wegen der generellen Schwäche der Chip- und Technologiewerte massiv unter Druck. Zuletzt konnte sich die Aktie nach der Veröffentlichung sehr guter Quartalszahlen von 46 Euro auf das aktuelle Niveau bei 51,20 Euro erholen.

Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000FD6BGQ7, wurde beim Aktienkurs von 51,20 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 57 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,94 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,608 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,608 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB910A2, wurde beim Aktienkurs 51,20 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 57 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,13 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,636 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,636 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MT0JWC3, wurde beim Aktienkurs 51,20 Euro mit 0,71 – 0,72 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 57 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,23 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.