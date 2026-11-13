Nebius – so schlimm steht es jetzt um die Aktie!

Allerdings zeigten sich Anlegerinnen und Anleger verärgert über den um zwei Monate nach hinten verschobenen Zeitplan, was die Realisierung weiterer Umsatzsteigerungen angeht. Auch die deutlich angehobene Kostenprognose verschreckte Investoren – die Schulden dürften schneller wachsen als gedacht, was die Gefahr von Kapitalmaßnahmen und verzögerter Profitabilität aufgrund höherer Zins- und Finanzierungskosten birgt.

Trotz auf den ersten Blick guter Zahlen ist die Aktie von Neocloud-Anbieter Nebius am Donnerstag um fast 17 Prozent abgestürzt. Dabei hatte sie unmittelbar nach Veröffentlichung des Geschäftsberichtes sogar noch angezogen, denn das Unternehmen hatte die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Earnings-Crash beendet Kurserholung

Der Absturz nach den Zahlen hat die erst wenige Tage zuvor angelaufene Kurserholung vollständig zunichte gemacht. Damit wurde auch die Chance vertan, eine wichtige Unterstützung zurückzuerobern und das nach einem Crash um mehr als die Hälfte angeschlagene Chartbild aufzuhellen, wie der Blick in den Kursverlauf zeigt:

Quelle: TradingView.com

Mittelfristig dominiert ein Abwärtstrend ...

Übergeordnet befindet sich die Nebius-Aktie einem Aufwärtstrend. Wer frühzeitig investiert hatte, konnte sein Kapital zeitweise mehr als verzehnfachen, denn ausgehend von zweistelligen Kursen kletterte der Neocloud-Anbieter auf der Spitze der Begeisterung auf rund 300 US-Dollar.

Dort allerdings hatte das Papier aus technischer Perspektive zwei Probleme. Erstens war es mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) deutlich überkauft und zweitens lagen gleichzeitig bearishe Divergenzen vor, denn sowohl der RSI als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten das Allzeithoch der Aktie nicht mit eigenen Rekordnotierungen bestätigen.

Das hat zur Trendwende und dem gegenwärtig zu beobachtenden Abwärtstrend mit einem sehr breiten Trendkanal geführt. Auf dem Höhepunkt der jüngsten KI- und Neocloud-Panik, zu der auch SpaceX-CEO Elon Musk beigetragen hatte, erreichte Nebius mit 113,30 US-Dollar schließlich den tiefsten Stand seit 6 Monaten und überverkaufte Niveaus.

... und der dürfte erstmal anhalten

Im Bereich von 110 bis 120 US-Dollar liegt eine Unterstützungszone, die sich aus dem Ausbruchsniveau aus dem Frühjahr ergibt. Hier konnte auch der Abverkauf vom Donnerstag aufgegangen werden. Gleichzeitig hat der dadurch abgebrochene Erholungsversuch in den Tagen zuvor den Widerstandsbereich um 160 bis 170 US-Dollar und damit grundsätzlich auch den mittelfristigen Abwärtstrend bestätigt.

Damit sind die Chancen auf eine schnelle Rückkehr zu den Kursniveaus, die Anfang Oktober noch verzeichnet wurden, deutlich gesunken. Auch eine mittelfristige Trendwende ist weniger wahrscheinlich geworden, denn hierfür müsste zumindest die bei 179,25 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie überwunden und ein erstes prozyklisches Kaufsignal generiert werden.

Das dürfte allerdings schwierig werden, denn die technische Ausgangslage ist nach dem Earnings-Absturz unverändert schwach. Der RSI notiert mit etwa 39 Punkten im Schwäche-Bereich, während der MACD einen intakten Abwärtstrend mit hoher Dynamik anzeigt. Die ersten bullishen Divergenzen im RSI sowie der Anstieg des MACD über seine Signallinie sind noch zu schwach ausgeprägt, um daraus Vorboten für eine Trendwende abzuleiten. Da gleichzeitig der Verkaufsdruck aber zumindest etwas nachgelassen hat, könnte der Unterstützungsbereich zwischen 110 und 120 US-Dollar halten und zu einer Bodenbildung führen.

Fazit: Nebius ist aktuell nur für Trader interessant

Der Earnings-Crash von Nebius hat die Ausgangslage der Aktie nur wenig verändert. Den Bullen ist die Rückeroberung des alten Unterstützungsbereichs zwischen 160 und 170 US-Dollar verwehrt worden, während die Bären kein neues Tief und damit eine Abwärtstrendbeschleunigung erzwingen konnten. Das lässt darauf schließen, dass sich die Aktie kurzfristig weiter im Bereich von 110 bis 170 beziehungsweise etwas enger zwischen 120 und 160 US-Dollar bewegen dürfte.

Erst ein nachhaltiges Verlassen dieser Range dürfte für neue Impulse entweder zur Ober- oder zur Unterseite sorgen. Wer also mittelfristig eine Position eröffnen möchte, sollte abwarten und dann die von der Aktie eingeschlagene Richtung einnehmen. Wer sich kurzfristig engagieren möchte, sollte das als Range-Trader mit straffem Risikomanagement tun.

Für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger ist Nebius aktuell angesichts der unklaren Aussichten der Neocloud-Branche, der hohen Verschuldung und einer Unternehmensbewertung mit kaum vorhandener Risiko-Marge nicht attraktiv. Hier sind die "klassischen" Hyperscaler, wie Alphabet, Amazon und Meta Platforms, die bessere Wahl. Auch die Mitbewerber CoreWeave und IREN sollten zunächst gemieden werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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