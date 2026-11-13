Milliarden-Hammer aus Japan: Diese Bank belohnt ihre Aktionäre kräftig

Die japanische Großbank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn sprang um 26,1 Prozent auf umgerechnet rund 9,21 Milliarden Euro. Der verwässerte Gewinn je Aktie erhöhte sich von rund 0,64 auf 0,82 Euro. Auch die Erträge entwickelten sich erfreulich. Die ordentlichen Erträge stiegen in den sechs Monaten bis Ende September um rund 16 Prozent auf 45,17 Milliarden Euro. Der ordentliche Gewinn kletterte sogar um 29,4 Prozent auf 12,78 Milliarden Euro.

Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

Höhere Zinsen und Morgan Stanley treiben das Geschäft

Hinter dem kräftigen Wachstum steht unter anderem die veränderte Zinspolitik der Bank of Japan. Höhere Zinsen verbessern die Margen im Kreditgeschäft. Gleichzeitig steigt die Kreditnachfrage japanischer Unternehmen. Zusätzlichen Rückenwind erhält MUFG durch ihre Beteiligung an der US-Investmentbank Morgan Stanley. Die Bank rechnet mit höheren Ergebnisbeiträgen aus dieser Beteiligung und verweist zugleich auf die starke Entwicklung ihres Kundengeschäfts. Im zweiten Geschäftsquartal verdiente MUFG unter dem Strich rund 4,64 Milliarden Euro, rund zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Gewinnprognose steigt auf Rekordniveau

Angesichts der positiven Entwicklung hebt das Management seine Gewinnprognose für das im März 2027 endende Geschäftsjahr an. Statt bislang umgerechnet 15,26 Milliarden Euro erwartet die Bank nun einen Nettogewinn von rund 15,83 Milliarden Euro. Das entspricht einer Anhebung um rund 565 Millionen Euro beziehungsweise 3,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresgewinn von umgerechnet 13,74 Milliarden Euro würde das einem Zuwachs von rund 15 Prozent entsprechen.

Dividende steigt – Aktienrückkauf über 1,13 Milliarden Euro

Auch die Aktionäre sollen profitieren. MUFG erhöht die geplante Jahresdividende von umgerechnet 0,54 auf rund 0,57 Euro je Aktie. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte die Bank noch umgerechnet 0,49 Euro ausgeschüttet. Damit würde die Dividende gegenüber dem Vorjahr um rund 16 Prozent steigen. Zusätzlich kündigte der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Zwischen dem 16. November 2026 und dem 29. Januar 2027 will MUFG bis zu 70 Millionen eigene Aktien für maximal umgerechnet 1,13 Milliarden Euro zurückkaufen.

Das entspricht rund 0,62 Prozent der ausstehenden Aktien ohne eigene Bestände. Rückkäufe können den Gewinn je verbleibender Aktie erhöhen und die Kapitalrendite verbessern.

KI-Boom birgt auch Risiken für Japans Banken

Allerdings bestehen Risiken. Japans Großbanken warnen vor möglichen Folgen einer Abschwächung der Investitionen in KI-Rechenzentren. Ein Rückgang könnte das Wirtschaftswachstum und die Kreditnachfrage belasten. MUFG beziffert ihre Kreditexponierung gegenüber Rechenzentren auf umgerechnet rund 18,65 Milliarden Euro. Gemessen am gesamten Kreditengagement von etwa 1,02 Billionen Euro ist dieser Anteil vergleichsweise gering.

Fazit: Rekordgewinn und Dividendenplus – wie viel Potenzial hat MUFG?

Mitsubishi UFJ profitiert von höheren Zinsen, einer starken Kreditnachfrage und steigenden Erträgen aus der Beteiligung an Morgan Stanley. Die angehobene Gewinnprognose, eine höhere Dividende und das neue Aktienrückkaufprogramm sprechen für die Bank. Allerdings bergen eine mögliche Abschwächung der japanischen Konjunktur, Kreditausfälle und eine veränderte Zinspolitik Risiken für die Aktie. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion (Experte für Bankaktien, internationale Finanzmärkte und die japanische Wirtschaft)

Die Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 19,70EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"