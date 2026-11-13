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    GFT Technologies: Kursrutsch lässt SDAX-Verlust weit hinter sich

    Rücksetzer

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    Die Aktie von GFT Technologies bricht um 9,20 % auf 26,40 Euro ein.

    Rücksetzer - GFT Technologies: Kursrutsch lässt SDAX-Verlust weit hinter sich
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies gerät deutlich stärker unter Druck als der SDAX, der um 0,93 % nachgibt. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar; auch die Wettbewerber Capgemini und Accenture verlieren nur leicht. Eine aktuelle Q3-Analyse zeichnet dagegen ein positives Bild mit beschleunigtem Umsatz- und Auftragsbestandswachstum, steigender Marge und einer angehobenen Jahresprognose.

    GFT Technologies Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 13.11.2026

    Obwohl die GFT Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,57 %.

    Auf Wochensicht hat die GFT Technologies Aktie damit -4,88 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +41,37 % gewonnen.

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    Während GFT Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,93 %.

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 693,69 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von GFT Technologies

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,75 %.

    GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,88 %
    1 Monat -0,46 %
    3 Monate +21,57 %
    1 Jahr +50,25 %
    Stand: 13.11.2026, 10:30 Uhr

    Zurückhaltung nach Rekordhoch beim Dax


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    GFT Technologies SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: GFT Technologies SE - from NuWays AG 13.11.2026 / 09:01 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

    Q3 review: upgraded guidance still leaves room; chg.


    GFT's Q3 combines accelerating sales and backlog growth with margin expansion, with upgraded FY26 guidance still leaving room for earnings upside.

    Die Aktie von GFT Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,20 %, über 10 Jahre bei 4,43 %.

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    Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    GFT Technologies

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    -5,41 %
    -27,98 %
    +45,47 %
    +57,59 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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