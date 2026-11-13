Mit dem Abgang von Jensen Huang von Nvidia ist faktisch die KI-Zentralbank geschlossen - und das löste eine Lawine aus, die nun gestartet ist! Denn die neue Nvidia-Führung wird nun den Geldhahn zudrehen und ihre KI-Beteiligungen verkaufen, wenn das bestätigt wird, was alle Indizien zeigen: Huang hat faktisch China mit Hochleistungs-Chips unterstützt! Das hat für Nvidia und auch Jensen Huang Haftungs-Fragen zur Folge - daher wird die neue Nvidia-Führung viel Cash Risikopuffer zurückstellen. Das wiederum ist das Todesurteil für Datencenter-Firmen (Neoclouds), für die Nvidia als Kreditgarant fungiert hatte. Damit wiederum werden kaum noch neue Datencenter entstehen - während gleichzeitig riesige Kredit-Berge darauf basieren, dass eben diese Datencenter entstehen und Umsatz abwerfen. Damit wiederum wird klar, dass die Billionen-Investitionen der Hyperscaler weitgehend verloren sind. Seltsamerweise hat Microsoft seit gestern derzeit massive Probleme und ist für Millionen Menschen nicht erreichbar - manche spekulieren, dass der Iran Untersee-Kabel in der Strasse von Hormus attackiert habe. Ist es Zufall, dass mit der Niederlage von Trump nun neben der KI-Blase auch Bitcoin in schweres Fahrwasser kommt? Trump wiederum hat heute Nacht wieder Schläge gegen den Iran angeordnet..

InvestingPro Aktienanalysen, Profi-KI-Tools: 55%-Rabatt +15% Fugi-Code

https://www.investing-referral.com/fugi/

(Werbung)

Das Video "Die Nvidia-Lawine startet: Bitcoin-Absturz, Microsoft-Ausfall, Trump!" sehen Sie hier..