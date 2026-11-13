Procter & Gamble: Aktie auf Jahreshoch – nächste Hürden im Blick

Am 12. November 2026 schloss die Aktie bei 151,92 und damit auf dem höchsten Stand des laufenden Jahres. Zum Dreijahreshoch fehlen noch 11,2 Prozent, während das Dreijahrestief inzwischen 28,5 Prozent tiefer als der aktuelle Kursanstieg vom Tief aus eingeordnet werden muss: Die Aktie notiert 28,5 Prozent über diesem Tief. Der jüngste Anstieg signalisiert neue Stärke, hat den vorherigen Kursrückgang aber noch nicht vollständig ausgeglichen.

Die Procter-&-Gamble-Aktie blickt auf drei wechselhafte Börsenjahre zurück. Nach einer Schwächephase Ende 2023 setzte ein Aufwärtstrend ein, der am 2. Dezember 2024 bei 171,16 seinen höchsten Schlusskurs erreichte. Anschließend übernahmen die Verkäufer das Kommando: Bis zum 7. Januar 2026 fiel die Aktie auf das Dreijahrestief von 118,22. Nach zwischenzeitlichen Erholungen und Rückschlägen hat sich das Chartbild seit September deutlich aufgehellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Deutlicher Vorsprung

Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 130,03. Der Schlusskurs übertrifft diesen Durchschnitt um 16,8 Prozent. Damit steht die langfristige Trendampel aus Sicht der Kursposition auf Grün. Zugleich ist der Abstand beträchtlich: Eine Konsolidierung wäre mit dem verbesserten Chartbild vereinbar und würde für sich genommen noch keinen Trendbruch bedeuten.

Chartmarken: Diese Zonen zählen jetzt

Als erste Unterstützung bietet sich der jüngst mehrfach gehandelte Bereich zwischen 148,44 und 149,04 an. Darunter rückt die Zone von 142,90 bis 144,92 in den Fokus. Auf der Oberseite bilden frühere Kursverdichtungen um 155 bis 157 eine mögliche Widerstandsregion. Gelingt dort ein nachhaltiger Ausbruch, wäre anschließend der Bereich zwischen 161 und 163 die nächste technische Hürde.

Die Aktie von Procter & Gamble erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,50 %, über 10 Jahre bei 6,99 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Procter & Gamble Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.