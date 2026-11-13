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    Eurokurs vor US-Erzeugerpreisdaten stabil

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs stabilisiert sich bei 1,1060 Dollar
    • Iran-Aussage drückte Euro auf Tief seit April
    • US-Erzeugerpreise im Fokus, Zinsschritt erwartet
    Devisen - Eurokurs vor US-Erzeugerpreisdaten stabil
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Freitagvormittag zu 1,1060 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1081 (Mittwoch: 1,1127) Dollar festgesetzt.

    Am Donnerstag hatte der Euro zwischenzeitlich bei 1,1046 Dollar den tiefsten Stand seit April letzten Jahres erreicht. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung durch Aussagen des US-Präsidenten, die zu höheren Ölpreisen und Renditen von US-Anleihen führten. Donald Trump hatte gesagt, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten.

    Am Freitag nun bewegten endgültige Verbraucherpreisdaten einiger großer Eurozonenländer den Devisenmarkt kaum. In Frankreich etwa war die Inflation im Oktober nicht ganz so stark gestiegen wie zunächst ermittelt, erreichte aber immer noch den höchsten Wert seit Ende 2023.

    Claus Vistesen, Chefvolkswirt für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics, führte den Teuerungsschub vor allem auf die höheren Energiepreise und eine festere, um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Inflation zurück. Dies verschärfe den Druck auf die um die Teuerung bereinigte Einkommen der Verbraucher, wobei es kaum staatliche Unterstützung gebe, um die Auswirkungen abzufedern.

    Am Nachmittag richten sich die Blicke gen USA. Auf der Agenda stehen die Erzeugerpreisdaten für den vergangenen Monat. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Diese waren im Oktober unerwartet stark gestiegen, sodass an den Märkten nun fest mit einer Leitzinserhöhung im Dezember um mindestens 0,25 Prozentpunkte gerechnet wird./la/mis





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