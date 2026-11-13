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    Wie Jugendliche KI nutzen

    Als Lernhilfe oder Freundin

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jugendliche nutzen KI vor allem zum Informieren
    • 75 Prozent verwenden KI für Hausaufgaben und Lernen
    • 63 Prozent nutzen regelmäßig eine KI-Anwendung
    Als Lernhilfe oder Freundin - Wie Jugendliche KI nutzen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Ob als Hilfe bei den Hausaufgaben oder einfach nur zum Spaß: Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gehört für viele Jugendliche mittlerweile selbstverständlich zum Alltag. Mit 76 Prozent nutzen Jugendliche KI-Dienste am häufigsten, um sich zu informieren, 75 Prozent für Hausaufgaben oder zum Lernen und 59 Prozent, um herauszufinden, wie etwas funktioniert. Das geht aus der repräsentativen JIM- Studie (Jugend, Information, Medien) 2026 hervor, für die 1.200 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Medienverhalten befragt wurden.

    Demnach greifen 47 Prozent der Befragten in der Schule oder im Unterricht auf KI zurück, 42 Prozent zum Spaß, 30 Prozent, um etwas zu planen und 28 Prozent, um Bilder zu erstellen. 26 Prozent gaben an, KI zu nutzen, um Fragen zur eigenen Gesundheit zu klären, und 15 Prozent, um Probleme und Sorgen zu besprechen.

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    63 Prozent der Jugendlichen nutzen regelmäßig KI

    Im Nutzungsverhalten lassen sich auch Geschlechterunterschiede erkennen: Demnach nutzen Jungs KI-Dienste häufiger zum Spaß oder zur Erstellung von KI-Bildern. Mädchen greifen häufiger bei persönlichen Anliegen auf KI zurück. Auch zwischen den Altersgruppen gibt es Unterschiede: So nutzen die 12- bis 13-Jährigen KI oft lediglich zum Spaß, die Älteren für alle möglichen Bereiche.

    In allen Altersgruppen nehmen deutlich über 80 Prozent der Befragten KI-Chatbots als Suchmaschine wahr. Mehr als 40 Prozent sehen darin auch einen Ratgeber - wenige sogar einen Therapeuten oder einen Freund beziehungsweise eine Freundin. Mädchen vergleichen KI-Chatbots etwas häufiger mit einer Suchmaschine, Jungs dagegen etwas häufiger mit einer Partnerin oder einem Partner.

    Insgesamt nutzen 63 Prozent der Befragten regelmäßig eine KI-Anwendung. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren sind es knapp 70 Prozent, bei den 12- bis 13-Jährigen liegt der Anteil mit 45 Prozent noch deutlich niedriger.

    Die JIM-Studie wird seit 1988 jährlich vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest durchgeführt. Zu diesem gehören die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, in Zusammenarbeit mit dem SWR./laf/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 459,4 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +34,37 %/+55,22 % bedeutet.





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