DHL erhöht zum Jahreswechsel zahlreiche Paketpreise
- DHL erhöht zum Jahreswechsel zahlreiche Paketpreise
- S-Päckchen kosten in der Filiale einen Euro mehr
- Pakete bis 10, 20 oder 31,5 Kilo werden teurer
BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL Group erhöht zum neuen Jahr zahlreiche Paketpreise. Wie das Unternehmen in Bonn mitteilte, kostet etwa der deutschlandweite Versand von kleinen Päckchen der Größe S von Januar an bei Aufgabe in einer Postfiliale 5,19 Euro - ein Euro mehr als bisher. Wird das Porto vorher online gekauft, ist es günstiger (4,49 Euro). Wer solch ein Päckchen an eine Packstation sendet, zahlt erneut weniger, nämlich 4,29 Euro.
Die Preiserhöhungen seien notwendig wegen gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation, begründete DHL die Anhebungen. Auch werde damit die flächendeckende Versorgung in Deutschland sichergestellt. Die Bundesnetzagentur muss die neuen Paketpreise noch genehmigen. DHL ist in Deutschland Marktführer unter den Paketdiensten. Konkurrenten sind etwa Hermes, UPS , DPD oder GLS.
Bei Online-Frankierung bleiben DHL-Päckchen der Größe M sowie Pakete bis 2 oder 5 Kilogramm so teuer wie bisher. Auch dort gibt es Vergünstigungen für die Sendung an Packstationen. Die Frankierung von Paketen bis 2 Kilogramm kann jetzt auch in der Filiale erfolgen. In jedem Fall teurer wird der nationale Versand von Paketen bis 10, 20 oder 31,5 Kilogramm. 10-Kilo-Pakete kosten anstatt 18,99 Euro dann 19,99 Euro online und 20,99 Euro bei Filialbezahlung./tob/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 60,38 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -22,42 %/+10,60 % bedeutet.
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
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UPS bleibt ein überzeugender Value- und Ertragswert: Die Aktie bietet eine Rendite von 6,3 % und wird mit einem Forward-KGV von 14,5 gehandelt.
Eine strategische Abkehr vom margenschwachen Amazon-Volumen hat die operative Marge verbessert; im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7,6 % und der Gewinn um 12 %.
Automatisierung und der Ausbau der Gesundheitslogistik treiben höhere Margen: 68,5 % des US-Volumens sind inzwischen automatisiert, und der Umsatz im Gesundheitsbereich überstieg in zwei Quartalen jeweils 3 Mrd. US-Dollar.
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Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.