clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im Q3 – Prognose 2026 bestätigt
Mehr Strom, steigendes EBITDA und weniger Schulden: clearvise wächst in den ersten neun Monaten 2026 und bestätigt die Jahresziele. Im Fokus bleibt die Optimierung des Portfolios.
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- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz auf 32,5 Mio. Euro, nach 30,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 22,0 Mio. Euro (Vorjahr: 19,1 Mio. Euro); die Stromproduktion legte auf 395 GWh zu (Vorjahr: 361 GWh).
- clearvise senkte die Finanzverbindlichkeiten netto um 9,2 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 36,8 % gegenüber 35,4 % zum Jahresende 2025.
- Das Unternehmen setzt auf Portfoliooptimierung und disziplinierte Kapitalallokation: Solarprojekte werden weiterentwickelt, Batteriespeicher an bestehenden Solaranlagen geprüft und nicht strategische Beteiligungen teilweise veräußert.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 44,2 bis 46,5 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. Euro und Stromproduktion von 554 bis 584 GWh.
- Ein Aktienrückkauf ist geplant, sobald ausreichend Mittel verfügbar sind, die nicht für Portfolioinvestitionen benötigt werden; Zeitpunkt und Umfang hängen unter anderem von Liquidität und Marktbedingungen ab.
Der Kurs von clearvise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,90 % im
Minus.
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