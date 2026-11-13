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    clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im Q3 – Prognose 2026 bestätigt

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    Mehr Strom, steigendes EBITDA und weniger Schulden: clearvise wächst in den ersten neun Monaten 2026 und bestätigt die Jahresziele. Im Fokus bleibt die Optimierung des Portfolios.

    clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im Q3 – Prognose 2026 bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz auf 32,5 Mio. Euro, nach 30,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 22,0 Mio. Euro (Vorjahr: 19,1 Mio. Euro); die Stromproduktion legte auf 395 GWh zu (Vorjahr: 361 GWh).
    • clearvise senkte die Finanzverbindlichkeiten netto um 9,2 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 36,8 % gegenüber 35,4 % zum Jahresende 2025.
    • Das Unternehmen setzt auf Portfoliooptimierung und disziplinierte Kapitalallokation: Solarprojekte werden weiterentwickelt, Batteriespeicher an bestehenden Solaranlagen geprüft und nicht strategische Beteiligungen teilweise veräußert.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 44,2 bis 46,5 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. Euro und Stromproduktion von 554 bis 584 GWh.
    • Ein Aktienrückkauf ist geplant, sobald ausreichend Mittel verfügbar sind, die nicht für Portfolioinvestitionen benötigt werden; Zeitpunkt und Umfang hängen unter anderem von Liquidität und Marktbedingungen ab.

    Der Kurs von clearvise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,90 % im Minus.


    clearvise

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