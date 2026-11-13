clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im Q3 – Prognose 2026 bestätigt 29 0 Kommentare

Mehr Strom, steigendes EBITDA und weniger Schulden: clearvise wächst in den ersten neun Monaten 2026 und bestätigt die Jahresziele. Im Fokus bleibt die Optimierung des Portfolios.

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Verfasst von wO Newsflash

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