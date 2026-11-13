50 Milliarden: KI-Geheimfavorit plant den nächsten Mega-IPO

Der chinesische KI-Entwickler Moonshot AI bereitet sich auf einen möglichen Börsengang in Hongkong vor. Dafür baut das Unternehmen derzeit seine Konzernstruktur um. Die Pläne könnten dem Start-up eine Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar bescheren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie das WSJ unter Berufung auf Insider berichtet, steht Moonshot AI kurz vor dem Abschluss einer Umstrukturierung. Das Unternehmen will seine Holdinggesellschaft auf den Cayman Islands auflösen und die Investorenanteile in die chinesische Hauptgesellschaft übertragen. Dafür kauft Moonshot die bisherigen Anteile zurück. Die Investoren sollen das Kapital anschließend direkt in die chinesische Gesellschaft einbringen können.

Hintergrund ist ein Kurswechsel in Peking: Die Regierung drängt heimische Unternehmen dazu, ihre Offshore-Holdingstrukturen vor einem Börsengang aufzugeben. Damit will sie Transparenz und Unternehmensführung verbessern. Der Wettbewerber StepFun hat diesen Schritt bereits vor seinem geplanten Börsengang in Hongkong vollzogen.

Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar im Raum

Moonshot plant ebenfalls eine Notierung in Hongkong. Laut den WSJ-Quellen könnte der Börsengang bereits Anfang 2027 stattfinden und bis zu 5 Milliarden US-Dollar einbringen. Bei einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde vor dem Börsengang wurde das Unternehmen demnach mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewertet.

Allerdings könnten die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten die Pläne noch durchkreuzen. Einige Investoren befürchten, dass anhaltende Schwankungen die Stimmung belasten, die möglichen Bewertungen drücken und den Zeitplan verzögern könnten. Moonshot wollte sich zu den Umstrukturierungs- und Börsenplänen nicht äußern.

Kimi macht international auf sich aufmerksam

Moonshot gehört zu den aufstrebenden KI-Unternehmen Chinas. Im Juli sorgte das Start-up mit seinem Modell Kimi K3 für Aufsehen. Es kann mit führenden amerikanischen KI-Modellen wie die von Anthropic oder OpenAI mithalten. Eine Stärke von Kimi ist die Verarbeitung großer Textmengen. Dank eines besonders großen Kontextfensters kann die KI umfangreiche Dokumente analysieren und komplexe Zusammenhänge erfassen.

Auch international expandiert Moonshot. Das Unternehmen kooperiert laut seinem internationalen Geschäftsleiter Giacomo Ficari mit Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft und Nebius. Moonshot wurde 2023 von Yang Zhilin gegründet. Zu den Investoren zählen HSG, Alibaba und Tencent.

Beim Umsatz peilt das Start-up ebenfalls kräftiges Wachstum an: Der jährlich wiederkehrende Umsatz soll bis Ende 2026 auf 2 Milliarden US-Dollar steigen. Im August lag er noch bei 1 Milliarde US-Dollar.

Moonshot wächst rasant und bringt mit Kimi ein international konkurrenzfähiges KI-Modell auf den Markt. Der geplante Börsengang wäre der nächste große Meilenstein für das junge Unternehmen. Allerdings könnten schwankende Märkte die Milliardenpläne noch bremsen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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