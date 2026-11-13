Eckert & Ziegler zieht an: Monatsplus wächst auf 16,55 %

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Eckert & Ziegler über einen Zuwachs von +5,60 % freuen.

Eine positive Studie von NuWays begleitet den Kurssprung bei Eckert & Ziegler. Die Analysten bewerten die Aktie mit „Buy“ und sehen in der Ergebniserholung im dritten Quartal eine solidere Basis für den Jahresabschluss. Für den Titel ist es bereits der dritte Handelstag hintereinander mit Kursgewinnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eckert & Ziegler!

Allein seit letzter Woche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +3,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eckert & Ziegler einen Rückgang von -5,16 %.

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler zählt zu den führenden Anbietern isotopentechnischer Komponenten für Medizin, Wissenschaft und Industrie. Das Unternehmen liefert Radioisotope, Strahlenquellen und Radionuklidgeneratoren sowie Entwicklungs- und Produktionsdienste für Radiopharmaka. Konkurrenten sind je nach Segment ITM, Curium und Nordion. Differenzierungsmerkmale sind das breite Isotopenportfolio, regulatorische Expertise und ein internationales Produktionsnetz.

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 972,43 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Original-Research: Eckert & Ziegler SE - from NuWays AG 13.11.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

EUZ's Q3 earnings recovery provides a firmer base for year-end delivery, with therapeutic isotopes offering substantial medium-term growth potential at a modest valuation of c. 8x FY26e EV/EBITDA.

Eckert & Ziegler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,50 % 1 Monat +16,55 % 3 Monate +5,60 % 1 Jahr -10,65 %

Stand: 13.11.2026, 10:47 Uhr

Die Aktie von Eckert & Ziegler erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,71 %, über 10 Jahre bei 24,20 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Siemens Healthineers notiert im Plus, mit +0,92 %.

Eckert & Ziegler Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Eckert & Ziegler Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Eckert & Ziegler Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.