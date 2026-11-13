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    Eckert & Ziegler zieht an: Monatsplus wächst auf 16,55 %

    Aktie im Rampenlicht

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eckert & Ziegler springt um 6,46 % nach oben und baut damit das Plus auf Monatssicht aus.

    Aktie im Rampenlicht - Eckert & Ziegler zieht an: Monatsplus wächst auf 16,55 %
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eine positive Studie von NuWays begleitet den Kurssprung bei Eckert & Ziegler. Die Analysten bewerten die Aktie mit „Buy“ und sehen in der Ergebniserholung im dritten Quartal eine solidere Basis für den Jahresabschluss. Für den Titel ist es bereits der dritte Handelstag hintereinander mit Kursgewinnen.

    Aktueller Stand der Eckert & Ziegler Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 13.11.2026

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Eckert & Ziegler über einen Zuwachs von +5,60 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +3,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eckert & Ziegler einen Rückgang von -5,16 %.

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    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Eckert & Ziegler zählt zu den führenden Anbietern isotopentechnischer Komponenten für Medizin, Wissenschaft und Industrie. Das Unternehmen liefert Radioisotope, Strahlenquellen und Radionuklidgeneratoren sowie Entwicklungs- und Produktionsdienste für Radiopharmaka. Konkurrenten sind je nach Segment ITM, Curium und Nordion. Differenzierungsmerkmale sind das breite Isotopenportfolio, regulatorische Expertise und ein internationales Produktionsnetz.

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 972,43 Mio. € wert.

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    Eckert & Ziegler SE (von NuWays AG): BUY


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    Eckert & Ziegler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,50 %
    1 Monat +16,55 %
    3 Monate +5,60 %
    1 Jahr -10,65 %
    Stand: 13.11.2026, 10:47 Uhr

    Die Aktie von Eckert & Ziegler erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,71 %, über 10 Jahre bei 24,20 %.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Siemens Healthineers notiert im Plus, mit +0,92 %.

    Eckert & Ziegler Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Eckert & Ziegler Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Eckert & Ziegler Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Eckert & Ziegler

    +5,63 %
    +8,70 %
    +22,41 %
    +10,92 %
    -6,16 %
    +30,49 %
    -54,38 %
    +824,89 %
    +731,51 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970
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