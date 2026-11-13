🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    Verbio rutscht trotz stärkerem Ausblick um 7,11 % ab

    Gegenwind

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio gerät mit einem Tagesverlust von 7,11 % deutlich stärker unter Druck als der Wettbewerber Archer Daniels Midland.

    Gegenwind - Verbio rutscht trotz stärkerem Ausblick um 7,11 % ab
    Foto: Verbio - Verbio

    Verbio steigert das EBITDA im ersten Quartal 2026/27 gegenüber dem Vorjahr auf nahezu das Fünffache und erreicht 76,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Biokraftstoffhersteller das EBITDA nun am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Die Aktie sackt dennoch ab; ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2026

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verbio insgesamt ein Minus von -18,90 % zu verkraften.

    Auf Wochensicht hat die Verbio Aktie damit -4,92 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,58 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,49 % gewonnen.

    Geschenk Willkommensgeschenk 50€ Anthropic-Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot über diese Aktionsseite und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk. Smartbroker+

    Die Aktie von Verbio erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -9,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei -16,87 %, über 10 Jahre bei 13,87 %.

    Börsenstart Europa - 13.11. - AT 20 schwach -0,67 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Verbio SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: Verbio SE - from NuWays AG 13.11.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

    Q1’26/27: Biodiesel beat, stronger outlook


    Q1 EBITDA rose nearly fivefold yoy to € 76.1m, 24% above eNuW, biodiesel drove the beat. VERBIO expects FY26/27 EBITDA at the upper end of € 210–250m; we raise to € 250m. BUY, PT € 41

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,21 %.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,92 %
    1 Monat -6,58 %
    3 Monate -18,90 %
    1 Jahr +35,90 %
    Stand: 13.11.2026, 10:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Verbio-Aktie unter 24 Euro trotz verbesserter Quartalszahlen: 36 Mio. Euro Nettogewinn und 0,56 Euro Gewinn je Aktie. Diskutiert werden die Aussagekraft des EBITDA, als konservativ eingeschätzte Managementprognosen und Potenzial für 2027. Unsicherheit besteht bei der Entwicklung der THG-Quotenpreise. Zudem sind zwei weitere geplante Anlagen in Indien Thema.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd. € wert.

    Verbio Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Verbio

    -6,65 %
    -4,92 %
    -6,58 %
    -18,90 %
    +35,90 %
    -28,84 %
    -61,94 %
    +253,14 %
    +42,12 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
    Verbio direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Gegenwind Verbio rutscht trotz stärkerem Ausblick um 7,11 % ab Verbio gerät mit einem Tagesverlust von 7,11 % deutlich stärker unter Druck als der Wettbewerber Archer Daniels Midland.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     