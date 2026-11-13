Verbio rutscht trotz stärkerem Ausblick um 7,11 % ab

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verbio insgesamt ein Minus von -18,90 % zu verkraften.

Verbio steigert das EBITDA im ersten Quartal 2026/27 gegenüber dem Vorjahr auf nahezu das Fünffache und erreicht 76,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Biokraftstoffhersteller das EBITDA nun am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Die Aktie sackt dennoch ab; ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar.

Auf Wochensicht hat die Verbio Aktie damit -4,92 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,58 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,49 % gewonnen.

Die Aktie von Verbio erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -9,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei -16,87 %, über 10 Jahre bei 13,87 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Original-Research: Verbio SE - from NuWays AG 13.11.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

Q1 EBITDA rose nearly fivefold yoy to € 76.1m, 24% above eNuW, biodiesel drove the beat. VERBIO expects FY26/27 EBITDA at the upper end of € 210–250m; we raise to € 250m. BUY, PT € 41

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,21 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,92 % 1 Monat -6,58 % 3 Monate -18,90 % 1 Jahr +35,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.11.2026, 10:48 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Verbio-Aktie unter 24 Euro trotz verbesserter Quartalszahlen: 36 Mio. Euro Nettogewinn und 0,56 Euro Gewinn je Aktie. Diskutiert werden die Aussagekraft des EBITDA, als konservativ eingeschätzte Managementprognosen und Potenzial für 2027. Unsicherheit besteht bei der Entwicklung der THG-Quotenpreise. Zudem sind zwei weitere geplante Anlagen in Indien Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd. € wert.

Verbio Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.