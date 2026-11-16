Zahlen-Updates von: Tyson Foods, Baidu, Xpeng, Infleqtion, Red Cat und POET
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Q3-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Uniper, Capital Markets Day
USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen (Geschäftsjahr 2026)
China: Baidu, Q3-Zahlen
China: XPeng, Q3-Zahlen
Kanada: POET Technologies, Q3-Zahlen
USA: Infleqtion, Q3-Zahlen
USA: SharonAI Holdings, Q3-Zahlen
USA: Red Cat Holdings, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: BIP Q3/26 (vorläufig)
03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 10/26
03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 10/26
05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 9/26
05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EUR: Industrieproduktion 9/26
14:30 Uhr, USA: Empire State Index 11/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 16.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 00:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 03:00 CHN Retail Sales (YoY) 03:00 CHN Industrial Production (YoY) 05:00 JPN BoJ-Mitglied Takata spricht 09:15 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 11:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 14:30 CAN BoC Consumer Price Index Core (MoM) 14:30 CAN Verbraucherpreise - gemeinsamer Trend (Jahr) 14:30 CAN BoC Consumer Price Index Core (YoY) 14:30 CAN CPI Median (YoY) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN Consumer Price Index (YoY) 14:30 CAN Verbraucherpreise - getrimmter Mittelwert (Jahr) 15:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 18:00 USA Fed-Chef Warsh spricht
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