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    Zahlen-Updates von: Tyson Foods, Baidu, Xpeng, Infleqtion, Red Cat und POET

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Zahlen-Updates von: Tyson Foods, Baidu, Xpeng, Infleqtion, Red Cat und POET
    Foto: Marcel Kusch - dpa

    Untermehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Q3-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Uniper, Capital Markets Day
    USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen (Geschäftsjahr 2026)
    China: Baidu, Q3-Zahlen
    China: XPeng, Q3-Zahlen
    Kanada: POET Technologies, Q3-Zahlen
    USA: Infleqtion, Q3-Zahlen
    USA: SharonAI Holdings, Q3-Zahlen
    USA: Red Cat Holdings, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: BIP Q3/26 (vorläufig)
    03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 10/26
    03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 10/26
    05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 9/26
    05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, EUR: Industrieproduktion 9/26
    14:30 Uhr, USA: Empire State Index 11/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 16.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    00:50JapanJPNGross Domestic Product Deflator (YoY)
    00:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt annualisiert
    03:00ChinaCHNRetail Sales (YoY)
    03:00ChinaCHNIndustrial Production (YoY)
    05:00JapanJPNBoJ-Mitglied Takata spricht
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    11:00USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    11:00Euro ZoneEURIndustrial Production s.a. (MoM)
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    14:30KanadaCANBoC Consumer Price Index Core (MoM)
    14:30KanadaCANVerbraucherpreise - gemeinsamer Trend (Jahr)
    14:30KanadaCANBoC Consumer Price Index Core (YoY)
    14:30KanadaCANCPI Median (YoY)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (YoY)
    14:30KanadaCANVerbraucherpreise - getrimmter Mittelwert (Jahr)
    15:05USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    18:00USAUSAFed-Chef Warsh spricht
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


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    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    17.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    17.11. 08:30 WebinarWH SelfInvest: Dein täglicher Vorteil vor Börseneröffnung
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