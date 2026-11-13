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    Lang & Schwarz: Ergebniseinbruch schickt Aktie auf 52-Wochen-Tief

    Das bewegt die Anleger

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    Lang & Schwarz bricht um 15,05 % ein, während Deutsche Boerse und Euronext zulegen.

    Das bewegt die Anleger - Lang & Schwarz: Ergebniseinbruch schickt Aktie auf 52-Wochen-Tief
    Foto: Tadamichi - 600627097

    Ein deutlicher Ergebniseinbruch im dritten Quartal belastet Lang & Schwarz und drückt die Aktie auf ein neues 52-Wochen-Tief. Sommerflaute und geringere Trade-Republic-Umsätze bremsen das Geschäft, das Quartalsergebnis bleibt jedoch leicht positiv. Am dritten Verlusttag in Folge erreicht der Handelsumsatz bereits das 2,5-Fache des gesamten Vortags.

    Wie hat sich die Lang & Schwarz-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lang & Schwarz Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -34,53 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lang & Schwarz einen Rückgang von -42,34 %.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,16 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +0,42 %. Euronext legt um +1,02 % zu

    Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,51 %
    1 Monat -17,68 %
    3 Monate -34,53 %
    1 Jahr -41,82 %
    Stand: 13.11.2026, 10:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch der Lang-&-Schwarz-Aktie um rund 20 % und die Folgen des Rückzugs von Trade Republic aus dem Aktienhandel. Diskutiert werden rückläufige Umsätze, ein möglicher Verlust der Sparplan-Umsätze und ein dadurch weiter sinkendes TradeCenter-Ergebnis. Weitere Themen sind die Stabilität des Geschäfts mit strukturierten Produkten, hohe Vorstandskosten und fehlende konkrete Perspektiven zur Diversifizierung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

    Zur Lang & Schwarz Diskussion

    Lang & Schwarz: Positives Quartal trotz deutlichem Ergebniseinbruch


    Sommerflaute und weniger Trade-Republic-Umsätze bremsen Lang & Schwarz im dritten Quartal 2026. Die Neunmonatsbilanz bleibt dennoch positiv – die Diversifizierung schreitet voran.

    Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Leicht positives Quartalsergebnis trotz signifikanten Ergebniseinschnitts – strategische Weiterentwicklung wird vorangetrieben


    EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Leicht positives Quartalsergebnis trotz signifikanten Ergebniseinschnitts – strategische Weiterentwicklung …

    Die Aktie von Lang & Schwarz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 24,86 %.

    Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

    Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

    Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 116,56 Mio. € wert.

    Lang & Schwarz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lang & Schwarz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lang & Schwarz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Lang & Schwarz

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    +70,21 %
    -46,67 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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