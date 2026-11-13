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    Nvidia: Kleinanleger setzen 111 Millionen gegen den Crash – in nur 30 Minuten!

    Chef ist weg, die Gier bleibt

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    Jensen Huang ist weg, an der Börse wurden Billionen vernichtet. Trotzdem greifen Privatanleger bei Nvidia in Rekordtempo zu. Während die einen auf das große Comeback wetten, folgt von der Wall Street der nächste Dämpfer.

    Für Sie zusammengefasst
    Chef ist weg, die Gier bleibt - Nvidia: Kleinanleger setzen 111 Millionen gegen den Crash – in nur 30 Minuten!
    Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    111 Millionen US-Dollar (rund 96 Millionen Euro) in nur 30 Minuten: Trotz des Rücktritts von Nvidia-Gründer Jensen Huang griffen US-Kleinanleger am Donnerstagmorgen so kräftig zu wie nie zuvor in der ersten halben Handelsstunde der Aktie. Nach Berechnungen von Vanda Research summierten sich ihre Nettokäufe auf einen Rekordwert. Bei Fidelity standen bis zum Mittag 394.818 Kaufaufträgen lediglich 80.088 Verkaufsaufträge gegenüber. Nvidia erhielt damit mehr Kauforders als die neun nächstgehandelten Aktien zusammen.

    Die Kaufwelle traf auf einen historischen Kursverfall. Nvidia verlor am Donnerstag 4,3 Prozent und lag damit seit Wochenbeginn elf Prozent im Minus. Seit Anfang Oktober büßte der Chipkonzern rund 29 Prozent seines Börsenwerts ein – etwa 1,6 Billionen US-Dollar (rund 1,4 Billionen Euro). Allein in dieser Woche schrumpfte der Börsenwert um rund 550 Milliarden US-Dollar. Sollte die Aktie auch die laufende Woche im Minus beenden, wäre es die sechste Verlustwoche in Folge und damit die längste Serie seit 2012.

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    Die Verkäufe hatten bereits vor Huangs Affären begonnen. Zinsängste und Sorgen um die Finanzierung milliardenschwerer KI-Investitionen belasteten den Sektor. Die Enthüllungen über Huangs Beziehungen, darunter eine zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, beschleunigten den Abverkauf. Am Donnerstag trat der Nvidia-Mitgründer nach 33 Jahren an der Spitze zurück. Finanzchefin Colette Kress übernahm interimsweise.

    Die Analysten reagieren: Gil Luria von D.A. Davidson senkte sein Kursziel von 300 auf 200 US-Dollar, hielt aber an seiner positiven Einstufung fest. Oppenheimer erwartet, dass selbst starke Geschäftszahlen kurzfristig von der Führungskrise überlagert werden. Bereits am Dienstag stehen Quartalszahlen an. Laut LSEG rechnen Analysten mit 108,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, 91 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

    Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich. Er berichtete am Donnerstag von einem Telefonat mit Huang, der vor allem die Folgen der Affäre für seine Familie bedauere. Trump lobte dessen Leistungen, sagte aber, entscheidend für die Bewertung des Rücktritts sei, ob eine der beteiligten Frauen tatsächlich für China spioniert habe.

    Die Rekordkäufe der Privatanleger zeigen, dass der Kursrutsch bislang eher als Gelegenheit denn als Warnsignal wahrgenommen wird. Ob diese Wette aufgeht, hängt nicht allein von den erwarteten Wachstumszahlen ab: Kress muss bei der Zahlenvorlage auch zeigen, dass Nvidia nach dem abrupten Führungswechsel handlungsfähig bleibt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

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    RedakteurGina Moesing
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    Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.
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    Verfasst vonRedakteurRedakteurGina Moesing
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