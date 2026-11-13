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    Xiaomi büßt seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel ein

    Aktie im Fokus

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    Xiaomi verliert heute 4,02 % und entwickelt sich damit schwächer als Apple, Alphabet und Samsung Electronics.

    Aktie im Fokus - Xiaomi büßt seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel ein
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursverlust bei Xiaomi auf 25,53 %. Auf Monatssicht steht dagegen noch ein Plus von 15,38 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es zunächst nicht.

    Xiaomi Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Xiaomi in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,20 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -25,53 % verloren.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Xiaomi?

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,89 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,43 %.

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,11 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Xiaomi erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,26 %.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,90 %
    1 Monat +15,38 %
    3 Monate +12,20 %
    1 Jahr -32,21 %
    Stand: 13.11.2026, 10:49 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die Xiaomi Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Xiaomi

    -4,62 %
    -6,90 %
    +15,38 %
    +12,20 %
    -32,21 %
    +69,63 %
    +36,36 %
    +70,63 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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