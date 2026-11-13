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    SPD-Landeschef Kämpfer fordert Stromsteuersenkung für alle

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    Für Sie zusammengefasst
    • Kämpfer fordert niedrigere Stromsteuer für alle
    • Auch Haushalte und Mittelstand sollen profitieren
    • Stromrechnung wartet nicht auf den Bundeshaushalt
    SPD-Landeschef Kämpfer fordert Stromsteuersenkung für alle
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins SPD-Landeschef Ulf Kämpfer fordert von der Bundesregierung eine Senkung der Stromsteuer. "Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken", sagte der 54-Jährige in Kiel. "Dass wir die Industrie und das produzierende Gewerbe bereits entlasten, ist richtig und wichtig." Aber auch die privaten Haushalte, der Mittelstand, das Handwerk und die Dienstleistungsbetriebe müssten profitieren.

    Die schwarz-rote Koalition hat bisher keine Finanzierung für die maßgeblich von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vorangetriebene Senkung der Stromsteuer für alle gefunden. Ganz vom Tisch ist das Thema aber nicht: Theoretisch könnten Union und SPD die für eine Senkung auf das europäische Mindestmaß nötigen rund 5,4 Milliarden Euro bei der Haushaltsbereinigungssitzung noch gegenfinanzieren.

    "Bezahlbarer Strom ist keine Frage einzelner Branchen, sondern betrifft den Alltag der Menschen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer gesamten Wirtschaft", sagte Kämpfer. Selbstverständlich müsse die Finanzierung solide geregelt werden - doch eine klare Zusage dürfe nicht zur unverbindlichen Absichtserklärung verkommen.

    Kämpfer: Stromrechnung wartet nicht auf Bundeshaushalt

    "Deshalb erwarte ich, dass die Koalition einen verbindlichen Weg findet, die Stromsteuer für alle zu senken", erklärte der SPD-Landeschef. "Wer Vertrauen in die Politik stärken will, muss seine Versprechen halten." Schließlich warte die Stromrechnung auch nicht auf den nächsten Bundeshaushalt.

    Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther beharrt auf einer Senkung der Stromsteuer. "Die Senkung der Stromsteuer für alle muss jetzt kommen - für sämtliche Unternehmen genauso wie für die privaten Haushalte", sagte der CDU-Politiker. "Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich gemeinsam dafür ausgesprochen. Daran halten wir fest." Strom müsse für alle dauerhaft bezahlbarer werden./xil/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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