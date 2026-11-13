Fed-Zins-Albtraum im Dezember: Für Aktien könnte es richtig hässlich werden!
50 Basispunkte auf einmal?
Am Anleihemarkt steigen die Renditen rasant, doch die Börsen wirken erstaunlich gelassen. Goldman Sachs rechnet mit einem härteren Szenario. Schon im Dezember könnte diese Ruhe teuer werden.
- US-Renditen steigen, während Börsen gelassen bleiben
- Goldman erwartet weitere Zinsschritte im Dezember
- Längere Zinserhöhungen belasten Aktienbewertungen
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An der Wall Street droht ein böses Erwachen: Die US-Notenbank könnte die Zinsen stärker und länger anheben, als viele Aktienanleger bislang erwarten. Während die Börsen den jüngsten Renditeschock am Anleihemarkt weitgehend wegsteckten, kletterte die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen am Donnerstag auf 4,87 Prozent. Zehnjährige Papiere warfen mehr als 5,11 Prozent ab. Auslöser waren überraschend hohe US-Inflationszahlen für Oktober, die neue Zinserhöhungen wahrscheinlicher machen.
Bereits am Dienstag war die Rendite zweijähriger Staatsanleihen um 18 Basispunkte auf mehr als 4,73 Prozent nach oben geschossen. Die Papiere reagieren besonders empfindlich auf Erwartungen an die Geldpolitik. Steigende Renditen verteuern Kredite und machen Anleihen gegenüber Aktien attraktiver.
Warren Pies von 3Fourteen Research warnt laut CNBC, dass die Börse mindestens zwei weitere Zinserhöhungen unterschätzen könnte. An den Terminmärkten wurden zuletzt sogar drei Schritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte bis März eingepreist. Damit könnte der US-Leitzins von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,50 bis 4,75 Prozent steigen.
Auch Goldman Sachs rechnet mit weiteren Zinsschritten: einem im Dezember und einem im März. Für die US-Wirtschaft erwartet die Bank 2027 ein Wachstum von 2,4 Prozent. Gleichzeitig sieht sie eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent für ein Szenario mit insgesamt vier zusätzlichen Zinserhöhungen. Erste Zinssenkungen erwartet Goldman in seinem Basisszenario erst im Dezember 2027.
Besonders gefährlich könnte der Jahresbeginn werden. Pies befürchtet, dass neue Preisanpassungen der Unternehmen die Inflation Anfang 2027 erneut antreiben. Chris Senyek von Wolfe Research warnt ebenfalls davor, dass Anleger die Dauer eines möglichen Zinserhöhungszyklus unterschätzen. Historisch dauerten solche Phasen im Median 19 Monate.
Noch drastischer wäre ein Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte im Dezember. Steve Englander von Standard Chartered hält eine solche Entscheidung zwar nicht für das wahrscheinlichste Szenario, warnt aber vor einem deutlichen Börsenschock, falls die Fed gleichzeitig weitere Erhöhungen signalisiert. Bis Mitte 2027 erwartet er für zehnjährige US-Staatsanleihen eine Rendite von 5,50 Prozent.
Die Belastung trifft besonders Unternehmen, deren Bewertungen stark von künftigen Gewinnen abhängen. Allerdings könnte anhaltend kräftiges Gewinnwachstum, etwa durch künstliche Intelligenz, einen Teil der höheren Finanzierungskosten auffangen. Entscheidend für die Aktienmärkte wird deshalb nicht allein die nächste Zinsentscheidung sein, sondern ob die Inflation die Fed zu einer längeren Serie von Erhöhungen zwingt.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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