🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtswO USA All Ind. 500 IndexvorwärtsNachrichten zu wO USA All Ind. 500

    Fed-Zins-Albtraum im Dezember: Für Aktien könnte es richtig hässlich werden!

    50 Basispunkte auf einmal?

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Am Anleihemarkt steigen die Renditen rasant, doch die Börsen wirken erstaunlich gelassen. Goldman Sachs rechnet mit einem härteren Szenario. Schon im Dezember könnte diese Ruhe teuer werden.

    Für Sie zusammengefasst
    50 Basispunkte auf einmal? - Fed-Zins-Albtraum im Dezember: Für Aktien könnte es richtig hässlich werden!
    Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMX

    An der Wall Street droht ein böses Erwachen: Die US-Notenbank könnte die Zinsen stärker und länger anheben, als viele Aktienanleger bislang erwarten. Während die Börsen den jüngsten Renditeschock am Anleihemarkt weitgehend wegsteckten, kletterte die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen am Donnerstag auf 4,87 Prozent. Zehnjährige Papiere warfen mehr als 5,11 Prozent ab. Auslöser waren überraschend hohe US-Inflationszahlen für Oktober, die neue Zinserhöhungen wahrscheinlicher machen.

    Bereits am Dienstag war die Rendite zweijähriger Staatsanleihen um 18 Basispunkte auf mehr als 4,73 Prozent nach oben geschossen. Die Papiere reagieren besonders empfindlich auf Erwartungen an die Geldpolitik. Steigende Renditen verteuern Kredite und machen Anleihen gegenüber Aktien attraktiver.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu States 500!
    Long
    7.050,00€
    Basispreis
    4,43
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.120,00€
    Basispreis
    5,63
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Warren Pies von 3Fourteen Research warnt laut CNBC, dass die Börse mindestens zwei weitere Zinserhöhungen unterschätzen könnte. An den Terminmärkten wurden zuletzt sogar drei Schritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte bis März eingepreist. Damit könnte der US-Leitzins von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,50 bis 4,75 Prozent steigen.

    Auch Goldman Sachs rechnet mit weiteren Zinsschritten: einem im Dezember und einem im März. Für die US-Wirtschaft erwartet die Bank 2027 ein Wachstum von 2,4 Prozent. Gleichzeitig sieht sie eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent für ein Szenario mit insgesamt vier zusätzlichen Zinserhöhungen. Erste Zinssenkungen erwartet Goldman in seinem Basisszenario erst im Dezember 2027.

    Besonders gefährlich könnte der Jahresbeginn werden. Pies befürchtet, dass neue Preisanpassungen der Unternehmen die Inflation Anfang 2027 erneut antreiben. Chris Senyek von Wolfe Research warnt ebenfalls davor, dass Anleger die Dauer eines möglichen Zinserhöhungszyklus unterschätzen. Historisch dauerten solche Phasen im Median 19 Monate.

    Noch drastischer wäre ein Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte im Dezember. Steve Englander von Standard Chartered hält eine solche Entscheidung zwar nicht für das wahrscheinlichste Szenario, warnt aber vor einem deutlichen Börsenschock, falls die Fed gleichzeitig weitere Erhöhungen signalisiert. Bis Mitte 2027 erwartet er für zehnjährige US-Staatsanleihen eine Rendite von 5,50 Prozent.

    Die Belastung trifft besonders Unternehmen, deren Bewertungen stark von künftigen Gewinnen abhängen. Allerdings könnte anhaltend kräftiges Gewinnwachstum, etwa durch künstliche Intelligenz, einen Teil der höheren Finanzierungskosten auffangen. Entscheidend für die Aktienmärkte wird deshalb nicht allein die nächste Zinsentscheidung sein, sondern ob die Inflation die Fed zu einer längeren Serie von Erhöhungen zwingt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7904,60Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurGina Moesing
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    50 Basispunkte auf einmal? Fed-Zins-Albtraum im Dezember: Für Aktien könnte es richtig hässlich werden! Am Anleihemarkt steigen die Renditen rasant, doch die Börsen wirken erstaunlich gelassen. Goldman Sachs rechnet mit einem härteren Szenario. Schon im Dezember könnte diese Ruhe teuer werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     