Deutsche Euroshop steigert Umsatz und Gewinn - Aktie zieht an
ROUNDUP
- Mieten und Sondereffekte stärken EuroShop
- Umsatz wächst, Ebit und Nettogewinn steigen weiter
- Jahresprognose steigt trotz Konsumzurückhaltung
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten profitiert. Hinzu kamen einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen sowie höhere Zinserträge. Dabei prägen weiterhin Konsumzurückhaltung und geopolitische Unsicherheiten die gesamtwirtschaftliche Lage. So ging etwa die Besucherfrequenz in den Shoppingcentern leicht zurück. Die Vermietungsquote blieb hingegen mit 95,6 Prozent auf hohem Niveau.
In diesem Umfeld legte der Umsatz um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um etwas mehr als vier Prozent auf 162 Millionen Euro an. Unter dem Strich verdiente der Betreiber von 21 Einkaufszentren, die meisten davon in Deutschland, knapp 99 Millionen Euro und damit fast sechs Prozent mehr als vor einem Jahr.
Das Unternehmen hatte bereits in der vergangenen Woche die Gewinnprognosen für das laufende Jahr erhöht und die Umsatzprognose präzisiert. Das Ebit soll 220 bis 225 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis 149 bis 154 Millionen Euro erreichen. Der Umsatz wird bei 272 bis 277 Millionen Euro erwartet.
"Die operative Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und wird im laufenden Geschäftsjahr durch positive Sondereffekte verstärkt", kommentierte Konzernchef Hans-Peter Kneip die Entwicklung. Aufgrund der Sondereffekte stelle die erhöhte Prognose jedoch keine neue Ausgangsbasis für die kommenden Geschäftsjahre dar, so der Manager. Für den weiteren Jahresverlauf sieht sich die Deutsche EuroShop trotz des anspruchsvollen Konsumumfelds gut aufgestellt.
Die Aktie gewann am Freitag rund 2,2 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens sank im bisherigen Jahresverlauf um rund 12 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zum Portfolio des Hamburger Unternehmens gehören unter anderem das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig./nas/zb/niw/stk+2,2
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 16,50 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +15,15 %/+39,39 % bedeutet.
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Im Rahmen der laufenden Aufstellung der Neunmonatszahlen zum 30. September 2026 hat der Vorstand der Deutsche EuroShop SE die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung neu bewertet.
Gestiegene Mieten, Erlöse aus Abfindungen von Mietern sowie leicht rückläufige Kosten führen zu einem rund 3 Mio. € über der ursprünglichen Planung liegenden Nettobetriebsergebnis (NOI).
Darüber hinaus wirken sich einmalige sonstige betriebliche Erträge in Höhe von ca. 4 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für erwartete Grunderwerbsteuerbelastungen im Zusammenhang mit Akquisitionen des Geschäftsjahres 2023 positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus, welches nun über der bisherigen Prognose erwartet wird.
Zudem erwartet der Vorstand aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und des weiterhin hohen Bestands an liquiden Mitteln, dass die Zinserträge etwa 4 Mio. € oberhalb der ursprünglichen Planung liegen werden.
In Summe führen diese Effekte für das Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis zu einer höheren Erwartung über der bisherigen Prognose.
Auch die Funds from Operations (FFO) werden oberhalb der bisherigen Prognose erwartet. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen bleibt bei ihrer Berechnung unberücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund präzisiert der Vorstand der Deutsche EuroShop SE die Umsatzprognose und hebt die Prognosen für EBIT, EBT ohne Bewertungsergebnis sowie FFO für das Geschäftsjahr 2026 an.
Die neue Prognose lautet:
- Umsatz: 272 bis 277 Mio. € (bisher: 269 bis 277 Mio. €)
- Operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT): 220 bis 225 Mio. € (bisher: 211 bis 219 Mio. €)
- Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis: 149 bis 154 Mio. € (bisher: 134 bis 142 Mio. €)
- Funds from Operations (FFO): 144 bis 149 Mio. € (bisher: 134 bis 142 Mio. €)
https://goldesel.de/aktien/news/deutsche-euroshop-aktie-konzern-hebt-ergebnisprognose-fur-2026-deutlich-an
Hiobsbotschaft aus Dresden, der Großkunde Saturn schließt in der Altmarktgalerie. MediaMarkt bleibt, aber in der Centrumsgalerie.