🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop

    Deutsche Euroshop steigert Umsatz und Gewinn - Aktie zieht an

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Mieten und Sondereffekte stärken EuroShop
    • Umsatz wächst, Ebit und Nettogewinn steigen weiter
    • Jahresprognose steigt trotz Konsumzurückhaltung
    ROUNDUP - Deutsche Euroshop steigert Umsatz und Gewinn - Aktie zieht an
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten profitiert. Hinzu kamen einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen sowie höhere Zinserträge. Dabei prägen weiterhin Konsumzurückhaltung und geopolitische Unsicherheiten die gesamtwirtschaftliche Lage. So ging etwa die Besucherfrequenz in den Shoppingcentern leicht zurück. Die Vermietungsquote blieb hingegen mit 95,6 Prozent auf hohem Niveau.

    In diesem Umfeld legte der Umsatz um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um etwas mehr als vier Prozent auf 162 Millionen Euro an. Unter dem Strich verdiente der Betreiber von 21 Einkaufszentren, die meisten davon in Deutschland, knapp 99 Millionen Euro und damit fast sechs Prozent mehr als vor einem Jahr.

    Das Unternehmen hatte bereits in der vergangenen Woche die Gewinnprognosen für das laufende Jahr erhöht und die Umsatzprognose präzisiert. Das Ebit soll 220 bis 225 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis 149 bis 154 Millionen Euro erreichen. Der Umsatz wird bei 272 bis 277 Millionen Euro erwartet.

    "Die operative Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und wird im laufenden Geschäftsjahr durch positive Sondereffekte verstärkt", kommentierte Konzernchef Hans-Peter Kneip die Entwicklung. Aufgrund der Sondereffekte stelle die erhöhte Prognose jedoch keine neue Ausgangsbasis für die kommenden Geschäftsjahre dar, so der Manager. Für den weiteren Jahresverlauf sieht sich die Deutsche EuroShop trotz des anspruchsvollen Konsumumfelds gut aufgestellt.

    Die Aktie gewann am Freitag rund 2,2 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens sank im bisherigen Jahresverlauf um rund 12 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zum Portfolio des Hamburger Unternehmens gehören unter anderem das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig./nas/zb/niw/stk+2,2

    Deutsche Euroshop

    +0,24 %
    +2,36 %
    +4,96 %
    -9,93 %
    -13,07 %
    -15,12 %
    -3,23 %
    -55,97 %
    -14,06 %
    ISIN:DE0007480204WKN:748020
    Deutsche Euroshop direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 16,50 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +15,15 %/+39,39 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Euroshop - 748020 - DE0007480204

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Euroshop. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    ROUNDUP Deutsche Euroshop steigert Umsatz und Gewinn - Aktie zieht an Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten profitiert. Hinzu kamen einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     