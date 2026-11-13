Märkte weisen Überschuss auf
Ölpreise recht stabil nach Vortagesgewinnen - IEA
- Ölpreise bewegen sich nach Vortagsgewinnen kaum
- Trumps Haltung dämpft Hoffnung auf Iran-Abkommen
- IEA meldet erstmals Öl-Angebotsüberschuss weltweit
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Vortag haben sich die Ölpreise am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 95,78 US-Dollar und damit minimal weniger als am Vortag.
Am Donnerstag hatten Äußerungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte erklärt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.
Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges.
Derweil teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit, dass die weltweiten Ölmärkte zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs einen Angebotsüberschuss verzeichnen werden. Denn die Exporte aus dem Persischen Golf erholten sich trotz des anhaltenden Krieges.
"Der Ölmarkt zeigt erste Anzeichen einer Wiederherstellung des Gleichgewichts, wobei das weltweite Ölangebot zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges im Iran die Nachfrage übersteigt", erklärte die Beratungsorganisation der großen Volkswirtschaften in ihrem Monatsbericht./la/jsl/mis
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Da gibt es nur eines…weg vom Öl auf lange Sicht…man muss
Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.
Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
"IEA Sees 4,800 GW of New Renewables by 2031
"Elektroautos legen kräftig zu, Verbrenner verlieren
Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent