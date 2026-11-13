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    Märkte weisen Überschuss auf

    Ölpreise recht stabil nach Vortagesgewinnen - IEA

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise bewegen sich nach Vortagsgewinnen kaum
    • Trumps Haltung dämpft Hoffnung auf Iran-Abkommen
    • IEA meldet erstmals Öl-Angebotsüberschuss weltweit
    Ölpreise recht stabil nach Vortagesgewinnen - IEA - Märkte weisen Überschuss auf
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Vortag haben sich die Ölpreise am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 95,78 US-Dollar und damit minimal weniger als am Vortag.

    Am Donnerstag hatten Äußerungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte erklärt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.

    Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges.

    Derweil teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit, dass die weltweiten Ölmärkte zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs einen Angebotsüberschuss verzeichnen werden. Denn die Exporte aus dem Persischen Golf erholten sich trotz des anhaltenden Krieges.

    "Der Ölmarkt zeigt erste Anzeichen einer Wiederherstellung des Gleichgewichts, wobei das weltweite Ölangebot zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges im Iran die Nachfrage übersteigt", erklärte die Beratungsorganisation der großen Volkswirtschaften in ihrem Monatsbericht./la/jsl/mis





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