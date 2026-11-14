wO-User zu Nvidia-CEO-Rücktritt: "Das wird ne geile Zockerei!"

Die Nvidia-Aktie steht in dieser Woche im Mittelpunkt der Diskussionen in der wallstreetONLINE-Community. Für einen Paukenschlag sorgten die Anfang November bekannt gewordenen Vorwürfe gegen CEO Jensen Huang und sein anschließender Rücktritt am 12. November. Neben Berichten über außereheliche Beziehungen stehen insbesondere mögliche Verbindungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionageaffäre und daraus resultierende Risiken für die nationalen Sicherheitsinteressen der USA im Raum. Hinzu kommen Fragen zum China-Geschäft des KI-Chipkonzerns und möglichen Verstößen gegen US-Exportbeschränkungen. Die Börse reagierte zunächst mit einer heftigen Kurskorrektur, ehe die Aktie nach dem Führungswechsel wieder Boden gutmachen konnte.

Im wO-Forum gehen die Meinungen über die Tragweite der Ereignisse weit auseinander. Während einige Anleger die Kursverluste als überzogene Panikreaktion und willkommene Kaufgelegenheit betrachten, warnen andere vor einer möglicherweise weitreichenden Vertrauenskrise und erheblichen regulatorischen Risiken für Nvidia. Auch die Frage, ob der Konzern ohne seinen langjährigen und charismatischen Chef Jensen Huang seine Erfolgsgeschichte fortsetzen kann, wird kontrovers diskutiert. Die zentrale Frage: Ist der Rücktritt ein notwendiger Schlussstrich unter eine Affäre, die den KI-Champion langfristig kaum beschädigen wird – oder kommt auf Nvidia und seine Aktionäre noch ein deutlich größeres Problem zu?

Hier einige Stimmen aus der Nvidia-Diskussion im wO-Forum zur aktuellen Entwicklung:

GreenLantern1: "Gesamte NVIDIA Position verkauft, vielleicht irgendwann günstigerer Einstieg wieder möglich. Niemals in Aktien verlieben. 💸☕"

Stanley365: "Sieht mir alles nach einer völlig überzogenen Panikreaktion aus. Passiert ist eigentlich überhaupt nichts und den grössten objektiven Schaden scheint nur Jensens Ehefrau zu haben. Nvidia hat nach wie vor eine nahezu monopolistische Stellung im KI Bereich und andere Player dürften daran auch absehbar kaum etwas ändern. Also Nerven behalten, cool und investiert bleiben."

Marcok3869--1: "Ich habe den Verdacht, die Show ist inszeniert. Dieses Drücken der Kurse durch negative Nachrichten und das aufpauschen selbiger, ging bei Nvidia schon vor den Wahlen los."

Mrsir: "Es geht hier nicht um das Privatleben des CEO sondern um mögliche gravierende Verletzung von nationalen Sicherheitsinteressen der USA. Das wird immer noch verkannt!

Die demnächst erwarteten Q-Zahlen werden daher auch von nachrangiger Bedeutung der aktuell weiteren Aktienkursentwicklung sein."

El_Matador: "Stress mit drei Frauen gleichzeitig haben, dazu noch das Unternehmen leiten, das schafft keiner. 😂"

Wobiker: "Firmen stehen und fallen mit solchen Genies. Ein Fehltritt und die Firma ist am Arsch. Unternehmen mit Ethik Richtlinien schmeißen die aus dem Depot."

Zickzick11: "Tja, bei 5000 Mrd Börsenwert ist viel Fleisch zum Umverteilen. Wenn man an der Börse Minus macht, ist das Geld ja nicht weg. Es hat jemand anderes, nämlich der der einem seine Aktien verkaufte. Diese Umverteilung von dumm zu clever ist das ewige Spiel der Börse."

Trendliner: "Mir fällt dazu nur ein: "Wenn's dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis". Traurig für alle Investierten."

Pinocchio007: "Meine Erfahrung ist wer bei solchen preisen nicht kauft, dem ist nicht mehr zu helfen."

Mrsir: "An die Buy-the-dip-Fraktion: Ich wäre immer noch äußerst vorsichtig mit Neuengagements auf der Longseite. Auch von den in Kürze publizierten Geschäftszahlen erwarte ich wenig Stütze für den Kurs. Schließlich wird das bisher praktizierte China-Geschäft des Unternehmens genauestens unter die Lupe zu nehmen sein.

Insbesondere die sprunghaft angestiegenen Auslieferungen nach Singapur, deren tatsächlicher Zielort bisher unbekannt sind, geben zu denken. Sollte eine (illegale) Weiterleitung über Singapur nach China erfolgt sein, könnten sich für die künftige Geschäftstätigkeit NVIDIA's auch hieraus unvorhersehbare Auswirkungen ergeben..."

Leonidas99: "Einfach mal die Augen öffnen und nicht blindlinks auf die nächste Rally hoffen, so in der Art „ist bei NVIDIA immer so“. Hat weder etwas mit Pessimismus noch mit negativem Denken zutun. Die Wahrheit schmerzt manchmal."

Trendfighter: "Diese Hysterie ist grausam, wie damals bei Phillip Morris, größter Steuerzahler der USA, zahlen noch heute Steuern. Dümmer gehts einfach nimmer, die Amis werden auch dieses mal nicht ihre heilige Kuh schlachten und Huang wird im Hintergrund weiter die Fäden ziehen - nur meine Meinung."

Karsten1953: "Ich denke mal sowas von übertrieben die Korrektur, was denkt ihr?"

darauf Broker-Nummer1: "Ja, so ist es. Jensen Huang musste sooderso irgendwann seinen Posten als CEO räumen. Schließlich ist er ja auch schon 62 Jahre alt. Jetzt kommt der Führungswechsel halt schon eher. Jensen Huang kann ja als Berater zur Seite stehen. Wo ist das Problem? Was gab es für ein Theater, als Steve Jobs krankheitsbedingt zurücktreten musste, auch er galt als unverzichtbar. Was hat Tim Cook, sein Nachfolger, aus Apple gemacht? Sicher war dort der Übergang etwas geordneter."

darauf AiBitCon: "Wir sehen das anders. Mitarbeiter aus dem Umfeld sagen: Das ist erst die Spitze des Eisbergs. Und dabei geht es nicht um die Privatangelegenheiten, sondern darum, dass

a) verbotene (expotentielle) Gewinne aus dem China Geschäft, dem westlichen Geschäft zugerechnet wurden

b) diese Gewinne jetzt wegbrechen dürften

c) massive Vertrauenskrise in Huang

d) kein Nachfolger bestimmt ist und das auch sehr schwer sein dürfte und mit weiterem Kursrutsch belegt werden wird

e) Strafgelder bei Nachweis der Exportbeschränkungen und Umgehung durch die USA

Kurzum: Kein buy the Dip, Erholung langfristig, ich denke wir sehen die 12x,- Euro"

Zukunftstechnologie: "Meine Theorie mit dem NVIDIA oder Tech Absturz ist, dass man damit den Anthropic Börsengang untermauert, den man nicht mehr verschieben kann oder will. Kapital wird umgeschichtet, thats it. Alles konzentriert sich dann auf den nächsten Hype."

Yok: "Es wird die nächsten Monate hier sehr volatil sein. Was soll jetzt noch kommen? Die Affairen sind nicht des Pudels kern. Denkbar sind nach der Ära Jensen: Strafen und Regulierung wegen Verletzung der Ausfuhrbestimmungen, Zusammenbruch des Systems Zirkelfinanzierung, Fehlen des obersten Fomo-Generators im bereits gesättigten GPU-Markt, daraus folgend zurückgehende Verkaufsstückzahlen bei geringeren Preisen, Stop des Channelstuffings. Der neue CEO riskiert sicher lieber einen harten Schnitt, als bilanzielle Altlasten mit in seine Verantwortung zu schleppen. Hier wird man sowohl kurz als auch lang viel verdienen können, wenn man kurzfristig agiert und dabei das richtige Händchen fürs Timing hat."

TaiPani: "Es liegt wohl in der Natur des Menschen, erfolgreiche Menschen irgendwann fallen sehen zu wollen. Kaum kommt eine Geschichte auf wird weitergegraben bis sich die nächste Schlagzeile findet. Inzwischen steht sogar eine zweite Affäre mit einer verheirateten Frau im Raum.

Dabei stellt sich auch die Frage ob es bei der ganzen Honigfalle überhaupt darum ging Spionage zu betreiben, oder ob nicht vielmehr jemand wollte, dass er fällt. Manche Fallen sind nicht dafür da etwas herauszufinden, sondern dafür, dass jemand hineintappt. Sollte NVIDIA seinen CEO in dieser Situation im Stich lassen würde sich das Unternehmen damit selbst erheblich schaden. Führungskräfte müssen sich darauf verlassen können dass ihr Unternehmen auch in schwierigen Zeiten hinter ihnen steht und dass man nicht gleich alles wegwirft, nur weil es gerade ungemütlich wird.

Elon Musk würde angesichts seiner Pläne mit SpaceX und dem geplanten Terafab-Projekt sicher sofort versuchen, Jensen Huang an Bord zu holen. Ein Mann mit seiner Erfahrung und seinem Know-how wäre hierfür sicherlich eine interessante Personalie. Manche erkennen eben, was sie an einem Mann haben. Andere merken es erst, wenn er weg ist … und dann ist es oft zu spät."

HG30042018: "Schön wenn der Kurs aufgrund solcher Ereignisse fällt, dann kann man nochmals günstiger zukaufen. Denn den Erfolg der Firma wird das langfristig nicht jucken..."

El_Matador: "Integrität ist für einen CEO enorm wichtig damit Kunden, Geschäftspartner und andere Stakeholder Vertrauen zu ihm und damit zum Unternehmen haben können. Das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Wenn er sich, wie noch kürzlich geschehen, mit seiner Ehefrau scheinbar glücklich fotografieren lässt (in Paris in der Nähe des Louvre bei seiner Europatour), in Wirklichkeit aber zwei aussereheliche Beziehungen hat, dann erfüllt er nicht die Anforderungen an die Integrität. Es liegt dann nahe, dass auch manche Behauptungen in Bezug auf geschäftliche Vorgänge nicht der Wahrheit entsprechen und das ist der Punkt für das Unternehmen. Das muss nicht zwangsläufig so sein, aber die Möglichkeit ist gegeben, mehr als bei einem der in jeder Hinsicht lupenreines Verhalten hat. Dies ist kein US Thema, es wird in Europa genauso gehandhabt."

Tiki_Taka: "Der Rücktritt schafft Klarheit und zieht einen Schlussstrich - jetzt kann wieder nach vorne geblickt werden! Und da sind die Aussichten doch weiterhin sehr gut! Nvidia ist als Platzhirsch hervorragend positioniert und wird es weiter bleiben - der techische Vorsprung ist einfach zu groß. Dazu kommt eine nunmehr schon absurd billige Bewertung der Aktie - schaut mal im Vergleich bei AMD... Es wird auch ein Nvidia nach Jensen Huang geben!"

Leuca: "Das wird ne geile Zockerei.....😎"

Rantanplan62: "Colette Kress ist jedenfalls eine hübsche Schnecke, hoffentlich hat sie Jensen nicht auch flach gelegt...🤣"

darauf Codiman: "Wenn Finanzchefs anfangen zu steuern, ist das der Anfang vom Ende…"

PatriaCanaria: "Was ein irrer Tag die Aktie steigt nach dem Rausschiss vom CEO...wird sie nochmal nachgeben?"

Ipo.trader: "Ich wäre vorsichtig, egal wer jetzt der nächste CEO sein wird, er hat mit Sicherheit nicht das erforderliche Netzwerk. Und man darf nicht vergessen, dass die Analysten mit wahren Utopie-Wachstumszahlen für 2027 planen. Das wird ein Thema werden, ob das noch realistisch ist und falls nicht wird neu gerechnet."

MaZe1973: "Ich bleibe vom Gefühl her noch was an der Seitenlinie bis Ruhe einkehrt. Die Erholung am Donnerstag nach 15:30 Uhr ging mir persönlich zu schnell... es ist noch nicht alles vom Tisch genommen. Trotzdem guter Move vom Unternehmen Huang ohne langes hin und her rauszunehmen und heute direkt die Reißleine zu ziehen damit ist diese Unsicherheit bereits eingepreist und jetzt kann man sich auf die Q3 Zahlen fokussieren."

Ipo.trader: "Ich mach' mir gar nicht so große Sorgen um Nvidia selbst, sondern viel mehr um den Nasdaq. Sollte sich herausstellen, dass Nvidia Lieferungen nach China vorgenommen hat, dann gehen nicht nur bei Nvidia die Lichter aus. Es geht hier nicht um die 2 Affären, es geht um einen möglichen Staatsverrat. Wie gesagt, das ist nur eine der Unsicherheiten und auch nur eine Eventualität, wir wissen es nicht. Ein anderer Punkt sind die möglichen Zirkelbeteiligungen und möglichen Zirkelkreditvergaben, Nvidia soll ja als inoffizielle Zentralbank der KI fungiert haben. Soll. Auch das wissen wir nicht, hier oder da wird aber darüber gesprochen. Das wäre eventuell auch noch zu verkraften, wenn nicht die Jahresprognosen für 2027 schon so exorbitant hoch rangieren würden. Wie soll das dann eingeordnet werden?"

Adler2100: "Bin in der IT tätig, an Nvidia kommt man auf Grund ihres gesamten KI-Ökosystems (da sind die GPUs nur ein Teil davon.... Software...Netzwerk....(die haben vor Jahren Mellanox) gekauft...etc.....) nicht vorbei. Ist auf absehbare Zeit uneinholbar und eine Lizenz zum Geld drucken. Für +200 war mir die Aktie zu teuer...bin gestern rein. Egal wer als CEO kommt, das Ding ist "too big to fail"."

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Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei Nvidia gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Nvidia teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community