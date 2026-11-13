Renk Group AG: Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria Richter, Kauf

RENK: Gleitlagerverkauf – was bedeutet das für Gewinn 2026 und 2027?

RENK verkauft das Gleitlagergeschäft an die österreichische Miba. Damit setzt das Unternehmen seine Strategie um, den Verteidigungsanteil bis 2030 auf rund 90 % des Umsatzes zu erhöhen.

Entscheidend ist aber: Wie verändert sich dadurch der Gewinn?

1. Geschäftsjahr 2026

Die bisherige Prognose für den gesamten Konzern lag bei:

Umsatz: über 1,5 Mrd. € Bereinigtes EBIT: 255–285 Mio. €

Nach dem Verkauf weist RENK für das fortgeführte Geschäft folgende Prognose aus:

Umsatz: ca. 1,4 Mrd. € Bereinigtes EBIT: 240–255 Mio. €

Der Unterschied zwischen den Mittelwerten beträgt beim EBIT rund 25 Mio. €. Das ist allerdings nicht automatisch ein Gewinnverlust durch den Verkauf: Die neue Prognose enthält das Gleitlagergeschäft ab Q4 nicht mehr und berücksichtigt zugleich die aktualisierte operative Einschätzung.

Im ersten Halbjahr erzielte die Gleitlagersparte 59,9 Mio. € Umsatz und 7,5 Mio. € bereinigtes EBIT. Hochgerechnet auf ein volles Jahr wären das ungefähr 120 Mio. € Umsatz und 15 Mio. € EBIT. Das ist nur eine Orientierung, keine bestätigte Jahresprognose.

2. Geschäftsjahr 2027

2027 wird der Vergleich aussagekräftiger, weil das Gleitlagergeschäft dann grundsätzlich vollständig aus dem fortgeführten Konzern herausgerechnet ist.

Auf Basis der Halbjahreszahlen entfällt künftig rechnerisch ein Umsatzbeitrag von etwa 120 Mio. € und ein EBIT-Beitrag von rund 15 Mio. € pro Jahr. Die tatsächlichen Werte können davon abweichen.

Für RENK bedeutet das:

weniger Konzernumsatz, aber auch weniger Kapitalbindung und stärkere Konzentration auf das Verteidigungsgeschäft, ein möglicher höherer Wert des verbleibenden Unternehmens, wenn RENK das freigesetzte Kapital profitabel einsetzt.

Der Verkaufspreis wurde nicht veröffentlicht. Deshalb lässt sich der zusätzliche Zins- oder Finanzertrag aus dem Verkaufserlös noch nicht belastbar berechnen. Auch ein konkreter Nettogewinn für 2027 kann aus den bisher veröffentlichten Angaben nicht seriös abgeleitet werden.

3. Was bedeutet das für den Aktienkurs?

Der Verkauf ist strategisch nachvollziehbar, aber kein automatischer Gewinnsprung. Entscheidend ist, ob RENK mit dem verbleibenden Geschäft seine Margen verbessert und die riesigen Auftragsbestände in Umsatz und Cashflow umwandelt.

Positiv ist, dass die Gleitlagersparte zuletzt unter Druck stand: Im ersten Halbjahr sank ihr bereinigtes EBIT von 10,4 auf 7,5 Mio. €, ein Rückgang von rund 28 %.

Der Verkauf nimmt damit ein schwächeres Industriegeschäft aus dem Konzern. Gleichzeitig gibt RENK einen Geschäftsbereich ab, der weiterhin profitabel war. Ob sich das für die Aktionäre auszahlt, hängt vor allem vom Verkaufserlös und dessen Verwendung ab.

Mein Fazit:

2026 ist ein Übergangsjahr. Die neue Prognose von 240–255 Mio. € bereinigtem EBIT gilt für das fortgeführte Geschäft. Für 2027 dürfte die Vergleichbarkeit besser werden; ein konkreter Gewinn je Aktie lässt sich ohne belastbare neue Jahresprognose aber noch nicht seriös festlegen.

Ich sehe den Verkauf als strategisch sinnvoll an, aber noch nicht als Beweis für eine höhere Bewertung. Der nächste wichtige Prüfstein sind die Neunmonatszahlen und anschließend das Strategy Update am 8. Dezember.

Quellen: RENK-Unternehmensmeldung vom 22.10.2026; Halbjahresbericht 2026. Die Hochrechnungen sind eigene Orientierungsrechnungen und keine Unternehmensprognosen.