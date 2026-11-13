Allein die Worte sind es nicht, sondern die Taten, die ihnen vorausgingen. Jetzt ist Colette Kress die neue Chefin von Nvidia .

Sein Lebenswerk, in wenigen Sekunden, mit dem Schall und Klang einiger Worte aufgelöst: So könnte sich der Ex-CEO Jensen Huang gefühlt haben, als er seinen Rücktritt verkünden musste, um weiteren Schaden von seinem Unternehmen und seiner Familie abzuwenden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die 59-jährige Finanzchefin hat nun interimistisch die Führung übernommen, seit 2013 sitzt sie bei Nvidia fest im Sattel. In der Vergangenheit soll Kress Huang aufgrund der Investitionen in KI gebremst haben.

Beispielsweise wurde ein ursprünglich geplanter 250-Milliarden-Dollar-Plan zur Unterstützung eines OpenAI-Rechenzentrumsprojekts in Ohio letztendlich auf 120 Milliarden US-Dollar gekürzt.

Ob Kress die Position des CEO dauerhaft behalten wird, ist noch unklar. Es sind jedoch weitere Namen im Gespräch, darunter Ian Buck, ein Manager bei Nvidia, der maßgeblich an der Einführung von KI auf Nvidia-Chips beteiligt war und die Entwicklung des CUDA-Softwaresystems leitete.

Was wusste Kress?

Es gibt auch Mutmaßungen darüber, wie viel Kress über Nvidias Chipverkäufe und Huangs Angelegenheiten wusste. China hat die Spionagevorwürfe zurückgewiesen.

Reuters gibt unter Berufung auf Insider an, Kress habe von seiner Beziehung zu Kimberly Powell, der Vizepräsidentin für Gesundheitswesen bei Nvidia, gewusst.

In den USA gelten solche Affären als schwere Compliance-Verstöße.

FAZIT

Mit Colette Kress hat Nvidia jemanden in der Führung, der das Unternehmen bereits sehr gut kennt. Ob sie an der Spitze bleiben wird, ist offen. Ihre Personalie könnte die Nvidia-Affäre befrieden, es sei denn, dass auch über Kress unangenehme Wahrheiten an Licht kommen. Die Aktie hat sich jedenfalls nach ihrem Crash wieder erholt und tendiert das erste Mal seit Veröffentlichung des Skandals am Freitag wieder mit grünen Vorzeichen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 154,1EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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