Neue Nvidia-Chefin: Wer ist Colette Kress?
Interim-CEO
Colette Kress übernimmt bis auf Weiteres den Chefposten des weltgrößten Chipdesigners Nvidia. Aber: Wie viel wusste sie von Huangs Fehltritten bereits vor ihrer Veröffentlichung?
- Colette Kress übernimmt vorerst die Nvidia-Führung
- Unklar ist, was sie über Huangs Fehltritte wusste
- Ob sie dauerhaft Chefin bleibt, ist noch offen
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Sein Lebenswerk, in wenigen Sekunden, mit dem Schall und Klang einiger Worte aufgelöst: So könnte sich der Ex-CEO Jensen Huang gefühlt haben, als er seinen Rücktritt verkünden musste, um weiteren Schaden von seinem Unternehmen und seiner Familie abzuwenden.
Allein die Worte sind es nicht, sondern die Taten, die ihnen vorausgingen. Jetzt ist Colette Kress die neue Chefin von Nvidia.
Die 59-jährige Finanzchefin hat nun interimistisch die Führung übernommen, seit 2013 sitzt sie bei Nvidia fest im Sattel. In der Vergangenheit soll Kress Huang aufgrund der Investitionen in KI gebremst haben.
Beispielsweise wurde ein ursprünglich geplanter 250-Milliarden-Dollar-Plan zur Unterstützung eines OpenAI-Rechenzentrumsprojekts in Ohio letztendlich auf 120 Milliarden US-Dollar gekürzt.
Ob Kress die Position des CEO dauerhaft behalten wird, ist noch unklar. Es sind jedoch weitere Namen im Gespräch, darunter Ian Buck, ein Manager bei Nvidia, der maßgeblich an der Einführung von KI auf Nvidia-Chips beteiligt war und die Entwicklung des CUDA-Softwaresystems leitete.
Was wusste Kress?
Es gibt auch Mutmaßungen darüber, wie viel Kress über Nvidias Chipverkäufe und Huangs Angelegenheiten wusste. China hat die Spionagevorwürfe zurückgewiesen.
Reuters gibt unter Berufung auf Insider an, Kress habe von seiner Beziehung zu Kimberly Powell, der Vizepräsidentin für Gesundheitswesen bei Nvidia, gewusst.
In den USA gelten solche Affären als schwere Compliance-Verstöße.
FAZIT
Mit Colette Kress hat Nvidia jemanden in der Führung, der das Unternehmen bereits sehr gut kennt. Ob sie an der Spitze bleiben wird, ist offen. Ihre Personalie könnte die Nvidia-Affäre befrieden, es sei denn, dass auch über Kress unangenehme Wahrheiten an Licht kommen. Die Aktie hat sich jedenfalls nach ihrem Crash wieder erholt und tendiert das erste Mal seit Veröffentlichung des Skandals am Freitag wieder mit grünen Vorzeichen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 154,1EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.
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