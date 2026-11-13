ABO Energy fällt um 6,06 % auf neues 52-Wochen-Tief

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ABO Energy Verluste von -86,77 % hinnehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief und der fünfte Verlusttag in Folge prägen den Handel bei ABO Energy. Innerhalb einer Woche büßt die Aktie 85,85 % ein. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor; ein einheitlicher Abwärtstrend zeigt sich bei Enel, Iberdrola und Voltalia nicht.

Auf Wochensicht hat die ABO Energy Aktie damit -85,85 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -89,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ABO Energy eine negative Entwicklung von -96,15 % erlebt.

Die Aktie von ABO Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -77,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei -61,84 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ABO Energy?

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +1,07 %. Voltalia Share notiert im Minus, mit -0,91 %.

Informationen zur ABO Energy Aktie

ABO Energy (ehem. ABO Wind) entwickelt, baut und betreibt Wind-, Solar- und Speicherprojekte. Kerngeschäft: Projektentwicklung, EPC, Betriebsführung. Starke Position im europäischen EE-Projektmarkt, wachsende Präsenz international. Wichtige Wettbewerber: Encavis, PNE, Energiekontor, Ørsted. USP: Technologie-Mix, frühe Projektphase-Kompetenz, breite Länderdiversifikation.

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,06 Mio. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die StaRUG-Sanierung von ABO Energy und einen drohenden Totalverlust für Aktionäre trotz Kursen um 0,50 Euro. Als Krisenursachen werden überhöhte Projektbewertungen, gesunkene Auktionsergebnisse, hohe Personalkosten und schwache Auslandsmärkte diskutiert. Umstritten ist, ob die KGaA-Umwandlung Kontrolle und Kapitalmarktzugang verschlechtert hat. Zudem wird die gerichtliche Entscheidung zum Sanierungsplan erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

ABO Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -85,85 % 1 Monat -89,05 % 3 Monate -86,77 % 1 Jahr -98,69 %

ABO Energy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 13.11.2026, 11:32 Uhr

Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.