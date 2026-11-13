Singulus Technologies sackt ab - seit Jahresbeginn über 1.300 % im Plus

Obwohl die Singulus Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +188,20 %.

Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn von Singulus Technologies trotz des aktuellen Rückschlags auf 1.393,06 %. Ein konkreter Auslöser für den deutlichen Tagesverlust ist nicht erkennbar. Die Wettbewerber Applied Materials und AIXTRON geben ebenfalls nach, ihre Verluste fallen jedoch deutlich geringer aus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Singulus Technologies Aktie damit um +107,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +106,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Singulus Technologies einen Anstieg von +1.393,06 %.

Singulus Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +107,73 % 1 Monat +106,73 % 3 Monate +188,20 % 1 Jahr +1.504,48 %

Stand: 13.11.2026, 11:33 Uhr

Die Aktie von Singulus Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 134,64 %. Über 5 Jahre lag sie bei 35,67 %, über 10 Jahre bei 16,94 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Singulus Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg von Singulus und die Bewertung nach einem diskutierten Auftrag über 60 Mio. Euro im Zusammenhang mit SpaceX. Einige sehen weiteres Neubewertungspotenzial durch Folgeaufträge, andere erwarten nach dem Hype sinkende Kurse. Im Fokus stehen Lieferfähigkeit, termingerechte und profitable Abwicklung sowie mögliche Gewinnmitnahmen. Auch eine Kapitalerhöhung bei höheren Kursen wird erwogen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Singulus Technologies eingestellt.

Informationen zur Singulus Technologies Aktie

Singulus Technologies ist ein spezialisierter Maschinenbauer mit Fokus auf nachhaltige Technologien in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie. Die Maschinen sind für Oberflächenveredelung und Vakuumbeschichtung konzipiert. Trotz starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Applied Materials, punktet Singulus mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und innovativen Technologien.

Es gibt 9 Mio. Singulus Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,72 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -1,29 %.

Mehr als 1.500 % konnte die Singulus-Aktie im laufenden Jahr zulegen. Ein ganz wesentlicher Grund, warum der Maschinenbauer vom Pleitekandidaten zum Überflieger geworden ist, ist Elon Musk. Der erste Großauftrag seines Raumfahrtunternehmens SpaceX …

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Volle Auftragsbücher heißen nicht zwingend, dass die Börsenkurse steigen. Verfehlt ein Unternehmen die Gewinnerwartungen, wie dies gerade die Rüstungsbranche erschüttert, werden auch …

Singulus Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Singulus Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Singulus Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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