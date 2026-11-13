🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA gewinnt 2,25 % gegen den Branchentrend

    Aktie im Rampenlicht

    369 Aufrufe 369 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA legt um 2,25 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zunächst mit 1,33 % im Minus lag.

    Aktie im Rampenlicht - NVIDIA gewinnt 2,25 % gegen den Branchentrend
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Während Advanced Micro Devices und Broadcom nachgeben, steigt NVIDIA gegen den Trend im Halbleitersektor. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar. Auf Monatssicht verliert die Aktie weiterhin 24,36 %.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.11.2026

    Der Kurs der NVIDIA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,94 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NVIDIA!
    Long
    156,83€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 9,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    167,28€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 10,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -7,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -5,03 % verloren.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,89 %. Intel notiert im Minus, mit -1,03 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,59 %. Broadcom verliert -2,85 %

    Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben


    Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Wegen Bremsspuren beim Auftragseingang ebbte die Euphorie der Anleger aber …

    Die Nvidia-Lawine startet: Bitcoin-Absturz, Microsoft-Ausfall, Trump!


    Mit dem Abgang von Jensen Huang von Nvidia ist faktisch die KI-Zentralbank geschlossen - und das löste eine Lawine aus, die nun gestartet ist!

    Zurückhaltung nach Rekordhoch beim Dax


    Nach seinem jüngsten Höhenflug hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine Atempause eingelegt. Der Dax notierte am Vormittag 0,3 Prozent tiefer bei 26.706 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten …

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Bil. € wert.

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 47,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,28 %, über 10 Jahre bei 53,82 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,75 %
    1 Monat -24,36 %
    3 Monate -21,94 %
    1 Jahr -9,09 %
    Stand: 13.11.2026, 11:34 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile NVIDIA-Aktie: Kurse unter 140 Euro werden als Nachkaufchance, Erholungen teils als Ausstiegschance gesehen. Einige erwarten weitere Verluste, andere eine Rückkehr über 200 Euro. Als Stützen gelten das KI-Ökosystem und eine laut Beiträgen für ein bis zwei Jahre gesicherte Auslastung. Dem stehen Sorgen über den diskutierten Führungswechsel, Ermittlungen und gesenkte Analystenkursziele gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    +2,45 %
    -6,06 %
    -22,98 %
    -20,51 %
    -7,43 %
    +243,15 %
    +483,80 %
    +7.507,27 %
    +1.098.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Aktie im Rampenlicht NVIDIA gewinnt 2,25 % gegen den Branchentrend NVIDIA legt um 2,25 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zunächst mit 1,33 % im Minus lag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     