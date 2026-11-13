NVIDIA gewinnt 2,25 % gegen den Branchentrend

Der Kurs der NVIDIA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,94 %.

Während Advanced Micro Devices und Broadcom nachgeben, steigt NVIDIA gegen den Trend im Halbleitersektor. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar. Auf Monatssicht verliert die Aktie weiterhin 24,36 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -7,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um -5,03 % verloren.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,89 %. Intel notiert im Minus, mit -1,03 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,59 %. Broadcom verliert -2,85 %

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Wegen Bremsspuren beim Auftragseingang ebbte die Euphorie der Anleger aber …

Mit dem Abgang von Jensen Huang von Nvidia ist faktisch die KI-Zentralbank geschlossen - und das löste eine Lawine aus, die nun gestartet ist!

Nach seinem jüngsten Höhenflug hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine Atempause eingelegt. Der Dax notierte am Vormittag 0,3 Prozent tiefer bei 26.706 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten …

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Bil. € wert.

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 47,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,28 %, über 10 Jahre bei 53,82 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,75 % 1 Monat -24,36 % 3 Monate -21,94 % 1 Jahr -9,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.11.2026, 11:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile NVIDIA-Aktie: Kurse unter 140 Euro werden als Nachkaufchance, Erholungen teils als Ausstiegschance gesehen. Einige erwarten weitere Verluste, andere eine Rückkehr über 200 Euro. Als Stützen gelten das KI-Ökosystem und eine laut Beiträgen für ein bis zwei Jahre gesicherte Auslastung. Dem stehen Sorgen über den diskutierten Führungswechsel, Ermittlungen und gesenkte Analystenkursziele gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.