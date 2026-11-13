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    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Windparks in der Türkei

    OTS

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    Für Sie zusammengefasst
    • KfW IPEX-Bank finanziert drei türkische Windparks
    • Edirne und Balkaya erreichen zusammen 750 MW
    • Nordex liefert Turbinen für drei Windparks
    OTS - KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Windparks in der Türkei
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KfW IPEX-Bank finanziert Windparks in der Türkei
    Frankfurt am Main (ots) -

    - Windparks Edirne und Balkaya mit einer Gesamtkapazität von 750 MW - Windpark Yellice mit einer Gesamtkapazität von 160 MW - Deutsche Exporte im Fokus: Lieferung und Installation von Windturbinen durch deutschen Hersteller Nordex

    Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Finanzierung von drei Windparks in der Türkei. Dabei handelt es sich um die Windparks Edirne, Balkaya und Yellice.

    Die beiden Onshore-Windparks Edirne und Balkaya mit einer Gesamtleistung von 750 MW werden vom langjährigen Kunden der KfW-IPEX Bank Enerjisa Enerji Üretim A.S errichtet und betrieben. Dafür werden 108 Turbinen vom deutschen Turbinen-Hersteller Nordex-SE geliefert und bereitgestellt.

    Das Finanzierungspaket über insgesamt 617 Mio. USD wird von der KfW IPEX-Bank als Mandated Lead Arranger geführt. Die eigene Beteiligung der KfW IPEX-Bank umfasst eine Euler-Hermes gedeckte Tranche von 312,75 Mio. USD sowie eine ungedeckte Tranche von 75 Mio. USD. Die DEG, ebenfalls eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der KfW-Gruppe, unterstützt diese Investitionen mit einem weiteren ungedeckten kommerziellen Darlehen in Höhe von 75 Mio. USD. Auch die ING ist an der Konsortialfinanzierung beteiligt.

    Zusätzlich unterstützt die KfW IPEX-Bank den Onshore-Windpark Yellice in der Region Sivas mit einer Finanzierung in Höhe von 90 Mio. EUR. Der Windpark wird vom Kunden der IPEX-Bank Efor Holding entwickelt und betrieben und hat eine Gesamtleistung von 160 MW. Die 23 Turbinen, die im Rahmen des Windparks installiert werden, stammen ebenfalls von Nordex SE.

    "Angesichts der derzeit in Antalya stattfindenden COP31 zeigen beide Finanzierungen, wie zuverlässige Finanzierungspartner, moderne Technologie und europäische Lieferketten den Übergang zu einer sicheren Energieversorgung beschleunigen können", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

    Die Türkei liefert eine greifbare Antwort darauf, wie aus Klimazielen konkrete Projekte entstehen und welche Rolle dabei internationalen Zusammenschlüssen zuteilwird. Das Land hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 eine Gesamtkapazität von 120 GW in Wind- und Solarenergie auszubauen. Hierfür bedarf es innovative Technologien, zuverlässige Infrastruktur und ausreichend verfügbares Kapital.

    Über die KfW IPEX-Bank

    Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden zu begleiten.

    Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

    Pressekontakt:

    Birte Kock
    Corporate Communications
    KfW IPEX-Bank GmbH
    Palmengartenstraße 5-9
    60325 Frankfurt am Main
    T: +49 69 7431 59638
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6390042 OTS: KfW IPEX-Bank








    Verfasst von dpa-AFX
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