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    Mehrere Chipwerte im Minus: Advanced Micro Devices gibt nach

    Rücksetzer

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Advanced Micro Devices verliert 2,89 %, bleibt auf Wochensicht aber mit 37,09 % im Plus.

    Rücksetzer - Mehrere Chipwerte im Minus: Advanced Micro Devices gibt nach
    Foto: achpf - stock.adobe.com

    Im Chipsektor stehen neben Advanced Micro Devices auch Broadcom, Intel und Qualcomm im Minus. Die Schwäche erfasst jedoch nicht alle Wettbewerber: NVIDIA legt um 2,20 % zu.

    Advanced Micro Devices Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 13.11.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Advanced Micro Devices nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +21,87 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +37,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Advanced Micro Devices eine positive Entwicklung von +179,49 % erlebt.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,20 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,59 %. Broadcom verliert -2,85 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    AMD entwickelt als fabless Chipanbieter Prozessoren, Grafikchips und adaptive SoCs für Rechenzentren, PCs, Spielekonsolen und Industrie. Kernprodukte sind Ryzen, EPYC, Radeon und Instinct-KI-Beschleuniger. Bei x86-CPUs ist AMD Intels wichtigster Rivale; bei GPUs und KI konkurriert es vor allem mit Nvidia. Stärken sind Chiplet-Designs, das breite CPU-/GPU-Portfolio und kundenspezifische Konsolenchips. Bei KI-Software ist Nvidias Ökosystem ein Wettbewerbsvorteil.

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 843,99 Mrd. € wert.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +37,09 %
    1 Monat -2,56 %
    3 Monate +21,87 %
    1 Jahr +129,92 %
    Stand: 13.11.2026, 11:35 Uhr

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 69,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei 32,52 %, über 10 Jahre bei 55,78 %.

    dailyAktien: Advanced Micro Devices – Oberkante der Wolke erreicht


    DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

    Darum stiehlt diese Chip-Aktie jetzt AMD, Nvidia & Co. die Show!


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    AMD mit deutlichem Kursanstieg: Kann die Aktie gegenüber Nvidia weiter aufholen?


    Während Nvidia unter Druck geraten ist, hat AMD zuletzt deutliche Kursgewinne verzeichnet und die vorangegangene Korrektur weitgehend aufgeholt. Das gestiegene Handelsvolumen und die Rückkehr in eine neutrale Trendphase prägen das aktuelle Chartbild.

    Lohnt sich ein Investment in die Advanced Micro Devices Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Advanced Micro Devices Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Advanced Micro Devices Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Advanced Micro Devices

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    +38,37 %
    -1,65 %
    +23,01 %
    +132,07 %
    +367,73 %
    +299,46 %
    +8.241,10 %
    +16.961,14 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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