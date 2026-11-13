CTS Eventim: Aktie dreht ins Plus, trotz schwachem Quartal
Diese Zahlen haben enttäuscht
CTS Eventim bleibt im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück, eine teure Sonderbelastung trifft das Ticketing. Die DZ Bank hält trotzdem an ihrer Kaufempfehlung fest.
- CTS Eventim verfehlt die Quartalserwartungen
- Live Entertainment fällt, Ticketing wächst weiter
- DZ Bank bleibt bei Kaufempfehlung und 88-Euro-Ziel
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Die Aktie von CTS Eventim legt am Freitagmorgen rund 3 Prozent zu. Vorbörslich hatte der Kurs auf Tradegate noch 6 Prozent unter dem Xetra-Schluss gelegen. Am Donnerstagabend hatten die Zahlen zum dritten Quartal enttäuscht.
Der Umsatz sank von Juli bis September um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro, Analysten hatten 836 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA fiel um 2,6 Prozent auf 133,8 Millionen Euro und lag damit leicht unter den erwarteten 137,1 Millionen, obwohl die Marge auf 16,5 Prozent stieg. Über neun Monate bleibt ein Plus: Der Umsatz wuchs um 8,1 Prozent auf 2,322 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA um 6,3 Prozent auf 359,1 Millionen Euro.
Den Rückgang verantwortet das Live Entertainment. Der Umsatz der Sparte schrumpfte um 11,7 Prozent auf 585,6 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 12,0 Prozent auf 40,8 Millionen Euro. Eventim verweist auf die zeitliche Verteilung großer Tourneen. Zudem hatte im Vorjahr eine besonders umsatzstarke internationale Tournee zu Buche geschlagen.
Das Ticketing wuchs dagegen weiter. Der Umsatz stieg um 11,5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro. Dazu trugen ein veränderter Preismix und mehr verkaufte Tickets bei, im Neunmonatszeitraum 123,2 Millionen nach 121,3 Millionen.
Fazit
Dass Eventim weiter wächst, hatte der Markt nach Einschätzung der DZ Bank weitgehend einkalkuliert. Neu waren dagegen das Ausmaß der Umsatzlücke und der Druck auf die Ticketing-Marge, die nach neun Monaten auf 37 Prozent sank. Hier fehlte der lukrative Vertrag mit Stage Entertainment, zudem warfen Umsätze rund um LA28 weniger ab.
Die Analysten bleiben dennoch bei "Kaufen" und einem fairen Wert von 88 Euro. Gemessen am Schlusskurs von 60 Euro am Donnerstag ergibt sich ein rechnerisches Potenzial von knapp 47 Prozent. Die Perspektiven des Konzerns sehen sie trotz des schwachen Quartals intakt. Für 2026 rechnen sie allerdings damit, dass Konsens und eigene Schätzungen angepasst werden.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,62 % und einem Kurs von 61,40EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
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