Versicherer ziehen weiter an - Kurse im Bereich der Rekordhöhen
AKTIEN IM FOKUS
- Munich Re blieb nach Quartalszahlen auf Rekordkurs
- Katastrophenschäden blieben unter den Erwartungen
- Hannover Rück, Allianz und Aviva legten deutlich zu
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Im europaweit freundlichen Sektor der Versicherer haben am Freitag die Papiere der Munich Re an ihren starken Vortag angeknüpft. Sie gewannen zuletzt 1,5 Prozent und blieben auf Kurs zu ihrem Rekordhoch von fast 616 Euro von Ende April 2025. Am Vortag hatten Quartalszahlen des Rückversicherers den Kurs bereits angetrieben. Trotz deutlich höherer Schäden durch Naturkatastrophen waren die versicherten Großschäden im dritten Quartal unter den Erwartungen geblieben.
Neben Munich Re präsentierten sich auch die Aktien der Hannover Rück vor dem Wochenende in guter Verfassung mit plus 1,5 Prozent. Nach einem Rücksetzer vom in der Vorwoche erreichten Höchststand bei über 309 Euro kommt dieser nun wieder in die Nähe.
Die Anteile der Allianz schraubten ihr Rekordhoch derweil weiter in die Höhe. Zuletzt verteuerten sie sich um 1,2 Prozent. In London zogen die Titel von Aviva nach Quartalszahlen um gut 3 Prozent an./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 477,3 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 551,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -26,23 %/+43,76 % bedeutet.
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Geht wohl vielen Anlegern hier so....
WOW.....
„In den ersten neun Monaten des Jahres hat die Allianz ein operatives Ergebnis in Höhe von 14,1 Milliarden Euro erzielt (9M 2025: 13,1 Milliarden Euro). Auf Basis dieser starken Performance, vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse, erhöht der Vorstand das obere Ende der zu Beginn des Jahres für das operative Ergebnis gesetzten Zielspanne (17,4 Milliarden Euro +/- 1 Milliarde Euro) auf ungefähr 18,6 Milliarden Euro.“