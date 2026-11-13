Versicherer ziehen weiter an - Kurse im Bereich der Rekordhöhen

Geht wohl vielen Anlegern hier so....





In der Nachbetrachtung war ich "doof", nicht noch mehr hier zu investieren.





Aber ich habe bisher insoweit alles richtig gemacht, dass ich die Aktie und Dividenden all die lange Zeit habe laufen lassen.....werde ich Stand heute auch nicht ändern.





Ich wäre deppert.....und im Rein, Warten, Raus, Warten, Rein....war ich, wie die meisten, wenn sie ehrlich sind, zu sich selber, noch nie wirklich gut.





Deshalb....Kaufen und liegenlassen.....schafft den meisten nachhaltigen Mehrwert an der Börse...so auch bei dieser Aktie....wenn man sich vorher sehr gute Gedanken machte...kann man nicht mit jeder Aktie machen...mit dieser schon.





Denn sollte die Allianz jemals kollabieren, ist eh alles im Reset....und selbst dann sollte diese Aktie zu den Gewinnern unter allen Verlierern gehören.



