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    Wirtschaft wächst im Sommer etwas schwächer

    Eurozone

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    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozonen-BIP steigt im Quartal um 0,4 Prozent
    • Das Wachstum sinkt von 0,6 auf 0,4 Prozent
    • Spanien wächst am stärksten, Frankreich schrumpft
    Eurozone - Wirtschaft wächst im Sommer etwas schwächer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich im dritten Quartal etwas abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Jahresviertel um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent gewachsen.

    Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP in den Sommermonaten um 1,3 Prozent. Auch hier wurde eine erste Schätzung bestätigt.

    Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien im dritten Quartal das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland legte die Wirtschaft um 0,2 Prozent zu, während die Wirtschaftsleistung in Frankreich um 0,1 Prozent schrumpfte. Aus Italien wurde eine Stagnation gemeldet./jsl/la/men






    Verfasst von dpa-AFX
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