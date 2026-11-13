Wolters Kluwer – Bringt KI das Geschäft mit Fachwissen in die Krise?
Heute präsentiere ich euch einen weiteren interessanten Gastartikel von Konstantin Mitropetros aus seiner Artikelserie KI im Wandel: Burggräben im Stresstest zwischen Dominanz und Scheitern.
Heute geht es um Wolters Kluwer und die Frage, wer künftig noch an juristischem, medizinischem und steuerlichem Fachwissen verdient, wenn KI zunehmend selbst Antworten liefern und komplexe Analysen erstellen kann.
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