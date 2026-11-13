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    Commerzbank traut Dax 2027 weiteres Plus von sechs bis acht Prozent zu

    ANALYSE

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    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank erwartet 2027 steigende Gewinne und Kurse
    • Weltweit sollen Börsen um acht bis zehn Prozent zulegen
    • KI-Ausgaben und Ölpreisrückgang stützen den Ausblick
    ANALYSE - Commerzbank traut Dax 2027 weiteres Plus von sechs bis acht Prozent zu
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank geht für 2027 von weiter anziehenden Unternehmensgewinnen und Aktienmärkten aus. Die Entwicklung dürfte dieses Mal aber weitgehend synchron verlaufen, nachdem die Gewinne im nun zu Ende gehenden Jahr vor allem in den USA den Kursen enteilt seien, schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer in dem am Freitag vorliegenden Ausblick.

    Konkret erwartet Krämer weltweit einen Anstieg der Firmenergebnisse und Börsenkurse um acht bis zehn Prozent. Für den Dax ist die Schätzung mit sechs bis acht Prozent Plus etwas vorsichtiger. 2026 steht beim deutschen Leitindex bislang ein Anstieg um gut neun Prozent zu Buche.

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    Krämer setzt auf eine allmähliche Deeskalation des Iran-Kriegs mit anhaltend sinkenden Ölpreisen, weitere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und ein stabiles Wirtschaftswachstum. Gemessen an den historischen Ausgaben etwa während des Eisenbahn-Booms im 19. Jahrhundert oder der Technologieblase zur Jahrtausendwende seien die Unternehmensaufwendungen für KI auch nicht exzessiv.

    Da die Unternehmensgewinne im S&P 500 seit Jahresbeginn rund dreimal stärker gestiegen seien als der marktbreite US-Aktienindex, erschienen die Bewertungen ebenfalls vernünftig, heißt es weiter. Dies gelte auch für die sieben weltgrößten US-Technologieunternehmen ("Magnificent Seven") mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23./gl/jsl/men

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 26.815 auf Ariva Indikation (13. November 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -2,30 %/+5,21 % bedeutet.





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