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    HSG Laser eröffnet neues europäisches Ausstellungszentrum in Düsseldorf und erreicht damit einen weiteren Meilenstein seiner Entwicklung in Europa

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    DÜSSELDORF, Deutschland, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 10. November eröffnete HSG Laser offiziell sein neues europäisches Ausstellungszentrum in Düsseldorf und markierte damit im Jahr seines 20-jährigen Bestehens einen Meilenstein in seinem langfristigen Engagement auf dem europäischen Markt. Der über 2000 m² große Standort vereint fünf zentrale Funktionen: Vertrieb, regionale Geschäftsaktivitäten, technischer Support, Kundendienst sowie Ersatzteilversorgung und Reparaturservice. Laut HSG soll das Zentrum die betrieblichen Kapazitäten vor Ort stärken und dafür sorgen, dass Kunden sowie Partner in ganz Europa schneller, direkter und umfassender betreut werden.

    Zur Eröffnungszeremonie kamen Vertreter des chinesischen Generalkonsulats in Düsseldorf, der Stadt Düsseldorf, der globalen und europäischen Managementteams von HSG sowie Geschäftspartner zusammen.

    Yong Yu, chinesischer Generalkonsul in Düsseldorf, erklärte, dass die anhaltenden Investitionen chinesischer Unternehmen in Deutschland zur Stärkung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen beitrügen, und äußerte die Hoffnung, dass das Ausstellungszentrum als weitere Brücke für die deutsch-chinesische industrielle Zusammenarbeit dienen werde.

    Christian Zaum, Wirtschaftsdezernent der Stadt Düsseldorf, erklärte, die fortgesetzten Investitionen von HSG spiegelten das Vertrauen internationaler Unternehmen in die Stadt wider, und begrüßte das weitere Wachstum des Unternehmens sowie dessen Beitrag zur lokalen Wirtschaft.

    Shawn Wang, Vizepräsident und Leiter des weltweiten Geschäfts bei HSG Laser, sagte: „HSG Laser begann als Nachzügler und hat sich seitdem kontinuierlich nach oben gearbeitet." Er fügte hinzu: „Und heute eröffnen wir ein neues Ausstellungszentrum, um das weitere Wachstum unserer Kunden zu unterstützen. Unsere Präsenz in Europa wächst stetig, und für uns geht es gerade erst los."

    Im Ausstellungszentrum werden die Maschinen GT, R2 PRO und TL3 PRO von HSG präsentiert, wobei die TL3 PRO ihre Europapremiere feiert. Live-Vorführungen in den Bereichen Laserschneiden, Schweißen und Automatisierung zeigten die intelligenten Metallbearbeitungstechnologien sowie die integrierten Fertigungslösungen von HSG. Die Anlage wird außerdem die Musterfertigung, Anwendungstests sowie die Prozessvalidierung unterstützen.

    Seit seinem Markteintritt in Europa im Jahr 2018 hat HSG seine regionale Infrastruktur stetig ausgebaut, unter anderem um ein Lager in Polen im Jahr 2023 sowie einen 10 000 m² großen Standort in Krefeld, Deutschland, im Jahr 2025. Das Ausstellungszentrum in Düsseldorf stärkt dieses Netzwerk zusätzlich und setzt die HSG-Philosophie „Go Global, Link Local" (global agieren, lokal vernetzen) in die Praxis um.

    Informationen zu HSG Laser

    HSG Laser wurde 2006 gegründet und ist auf intelligente Metallbearbeitungsmaschinen sowie automatisierte Produktionslösungen spezialisiert. Mit Geschäftsaktivitäten in mehr als 100 Ländern und Regionen, über 30 000 Kunden sowie rund 50 000 weltweit installierten Maschinen baut HSG seine internationale Präsenz weiter aus und stärkt den Service vor Ort.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    HSG Laser eröffnet neues europäisches Ausstellungszentrum in Düsseldorf und erreicht damit einen weiteren Meilenstein seiner Entwicklung in Europa DÜSSELDORF, Deutschland, 13. November 2026 /PRNewswire/ - Am 10. November eröffnete HSG Laser offiziell sein neues europäisches Ausstellungszentrum in Düsseldorf und markierte damit im Jahr seines 20-jährigen Bestehens einen Meilenstein in seinem …
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