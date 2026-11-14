MSCI World: Mindestens 28 Aktien müssen gehen, nur 2 neu kommen
Weltindex
Zum 30. November ändert MSCI den MSCI World: Mindestens 28 Aktien müssen gehen, nur Moderna und Aritzia kommen neu hinzu. Was ETF-Sparer jetzt wissen müssen und warum Strategy fliegt.
Allein in den USA gibt es bis zu 24 Abgänge
MSCI hat am 11. November die Ergebnisse seiner November-Überprüfung veröffentlicht. Die Liste gehört zum MSCI Global Standard Index (ACWI), der Industrie- und Schwellenländer umfasst. Zählt man nur die Streichungen in Industrieländern, ergeben sich 42 Titel, davon 24 aus den USA. Ein Abgleich mit der aktuellen Bestandsliste des MSCI World zeigt: Mindestens 28 dieser Aktien sind derzeit tatsächlich darin enthalten. Für die übrigen 14 ließ sich das nicht bestätigen. Prominente Abgänge sind Strategy, Deckers Outdoor und Weyerhaeuser aus den USA sowie Nissan aus Japan. Auch Xero, das in Australien notiert ist, verliert seinen Platz.
Das ist die Streichliste von MSCI für die Industrieländer, mindestens 28 Titel sind im MSCI World bestätigt:
|Diese 42 Aktien stehen auf der Streichliste, mindestens 28 sind im MSCI World
|USA (24)
|Annaly Capital Management, AST SpaceMobile A, Carlyle Group, Charter Communications A (NEW), Cooper Companies, Corteva, Deckers Outdoor, Dick’s Sporting Goods, Fabrinet, Flutter Entertainment (US), FNF Group, Gen Digital, IREN, Lennox International, McCormick & Co. NV, Mid-America Apartment, Neurocrine Biosciences, Pinnacle Financial Partners, Regency Centers, Strategy A, Sun Communities, Textron, Watsco, Weyerhaeuser
|Japan (5)
|ANA Holdings, Daito Trust Construction, Hankyu Hanshin Holdings, Nippon Building Fund, Nissan Motor
|Australien (3)
|PLS Group, Vicinity Centres, Xero (AU)
|Frankreich (2)
|Covivio, Gecina
|Schweden (2)
|Millicom International Cellular, Verisure
|Hongkong (1)
|Sands China
|Singapur (1)
|CapitaLand Ascendas REIT
|Schweiz (1)
|BKW
|Großbritannien (1)
|Airtel Africa
|Finnland (1)
|Elisa A
|Kanada (1)
|Element Fleet Management
Quelle: MSCI
Neu aufgenommen werden Moderna aus den USA und Aritzia aus Kanada. Die Umstellung greift nach Handelsschluss am 30. November.
Warum ausgerechnet Strategy fliegt
Beim Bitcoin-Großanleger greift eine neue Regel: MSCI schließt Unternehmen aus, die nach seinen Kriterien eher Anlagevehikeln als operativen Firmen ähneln. Strategy ist davon betroffen. Damit verschwindet eine indirekte Bitcoin-Wette aus dem Weltindex.
Fazit: Müssen ETF-Sparer jetzt reagieren?
Die Umsetzung übernehmen die ETF-Anbieter. Anleger müssen wegen der Indexanpassung keine eigenen Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilen. Ein Sparplan kann grundsätzlich weiterlaufen. Je nach Nachbildungsmethode hält ein ETF ohnehin nicht sämtliche Indexaktien direkt.
Die Zahl der Abgänge allein verrät allerdings wenig darüber, wie stark sich das Depot verändert. Entscheidend ist das Gewicht der betroffenen Aktien. Im MSCI World zählt der Börsenwert der frei handelbaren Anteile. Ein kleiner Indexwert beeinflusst die Entwicklung deutlich weniger als ein Schwergewicht.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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