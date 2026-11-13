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    Über 20 % Kurssprung! Samsung plant offenbar einen Milliarden-Coup

    Mega-Deal

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    Samsung verhandelt offenbar über einen Milliardenkauf in den USA. Die Börse reagiert prompt – und schickt die Aktie des möglichen Übernahmekandidaten nach oben.

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    Mega-Deal - Über 20 % Kurssprung! Samsung plant offenbar einen Milliarden-Coup
    Foto: Ahn Young-joon - AP/dpa

    Samsung Electronics verhandelt über eine Übernahme des US-Kühltechnikspezialisten Modine Manufacturing. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Einigung könnte bereits in den kommenden Wochen zustande kommen. Allerdings gibt es noch keine endgültige Entscheidung. Die Gespräche könnten auch scheitern oder ein anderer Interessent könnte auftauchen.

    Modine-Aktie schießt nach oben

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    Die Börse reagierte unmittelbar auf die Übernahmegerüchte. Die Modine-Aktie schloss den regulären Handel am Donnerstag bei 106,10 US-Dollar. Das entsprach einem Börsenwert von rund 5,6 Milliarden US-Dollar. Im vorbörslichen Handel sprang das Papier zeitweise um 27,74 Prozent auf 135,71 US-Dollar (Stand 12:13 Uhr MEZ).

    Modine Manufacturing

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    Zuvor hatte die Aktie seit der Veröffentlichung enttäuschender Quartalszahlen am 3. November rund 15 Prozent verloren. Auch Samsung profitierte von den Spekulationen. Die Aktie des südkoreanischen Konzerns stieg am Freitag in Seoul zeitweise um 3,9 Prozent, gab einen Teil der Gewinne anschließend aber wieder ab.

    Samsung will Geschäft mit Rechenzentren ausbauen

    Eine Übernahme würde Samsung den Zugang zum stark wachsenden Markt für Rechenzentrumskühlung eröffnen. Modine hat sich nach der Abspaltung seines Automobilgeschäfts im Oktober auf Wärmemanagement konzentriert. Besonders das Geschäft mit Kühllösungen für Rechenzentren wächst dynamisch: In den vergangenen drei Geschäftsjahren legte es jährlich um 86 Prozent zu.

    Zudem könnte Samsung damit seine Abhängigkeit vom Speicherchipgeschäft verringern und sich weitere Wachstumsfelder erschließen, erklärt Bloomberg-Intelligence-Analyst Masahiro Wakasugi.

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    Milliardenmarkt lockt immer mehr Unternehmen

    Der mögliche Deal zeigt, wie stark der Ausbau künstlicher Intelligenz die Übernahmeaktivitäten antreibt. Rechenzentren benötigen immer leistungsfähigere Kühlsysteme. Entsprechend versuchen Unternehmen weltweit, sich einen größeren Anteil an diesem Wachstumsmarkt zu sichern. Dazu zählen unter anderem Samsungs asiatische Konkurrenten Daikin und LG Electronics sowie der US-Anbieter Vertiv.

    Samsung hat sein Geschäft mit Kühllösungen bereits durch Übernahmen gestärkt. Im vergangenen Jahr kaufte der Konzern den deutschen Spezialisten FläktGroup für 1,5 Milliarden Euro.

    Mit Modine könnte Samsung seine Position im KI-Infrastrukturmarkt deutlich ausbauen und sich unabhängiger vom zyklischen Speicherchipgeschäft machen. Ob aus den Gesprächen tatsächlich ein Milliarden-Deal wird, bleibt allerdings offen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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