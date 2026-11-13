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    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Rendite statt Zinsen

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    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +11,40 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Rendite statt Zinsen - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Morgan Sindall Group ist ein führendes britisches Bauunternehmen, das Bau- und Infrastrukturprojekte realisiert. Es bietet Bau, Design und Immobilienentwicklung an und ist bekannt für Innovation und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind Balfour Beatty und Kier Group. Die starke regionale Präsenz und innovative Ansätze sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Morgan Sindall Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Morgan Sindall Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,58 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,99 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Morgan Sindall Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,58 % Dividendenrendite bietet Morgan Sindall Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Morgan Sindall Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,58 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,99.
    Morgan Sindall Group weist eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,58 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Morgan Sindall Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +11,40 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    Morgan Sindall Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Morgan Sindall Group Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,58 %, eine Investition von etwa 167.598 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,630000 +16,43 % +3,58 %
    2025 1,400000 +17,15 % +3,75 %
    2024 1,195000 +14,90 % +4,75 %
    2023 1,040000 +9,47 % +5,67 %
    2022 0,950000 0,00 % +4,87 %

    Warum Morgan Sindall Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,58 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +11,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,99
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 27.933
    3.000 83.799
    6.000 167.598
    12.000 335.196

    Morgan Sindall Group

    0,00 %
    +5,80 %
    +11,51 %
    +2,82 %
    +6,83 %
    +294,63 %
    ISIN:GB0008085614WKN:936287
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    Morgan Sindall Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,80 %
    1 Monat +11,51 %
    3 Monate +2,82 %
    1 Jahr +6,83 %

    Informationen zur Morgan Sindall Group Aktie

    Es gibt 47 Mio. Morgan Sindall Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,61 Mrd. € wert.

    Morgan Sindall Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Morgan Sindall Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Morgan Sindall Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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