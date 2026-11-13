Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.11.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (+3,10 %) genz vorne. Gefolgt von Eurozone 50 (+0,49 %), NASDAQ 100 (+0,07 %), DAX Performance (+0,42 %), Silber 1 Unze Fixing,NYMEX COMEX Silber (Silver) (-0,35 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX
|DN7SDR
|Long
|73,83
|138,80 Tsd.
|Bitcoin Future
|VY2LHJ
|Short
|1,32
|108,31 Tsd.
|Tesla
|FH0JDL
|Short
|7,95
|67,06 Tsd.
|DAX
|VK09NT
|Long
|5,36
|50,49 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|NB7L5D
|Long
|10,47
|41,58 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|SU924F
|Long
|2,47
|1,72 Mio.
|NASDAQ 100
|BE19DG
|Long
|17,79
|619,10 Tsd.
|DAX
|PJ7BA0
|Short
|-28,70
|159,37 Tsd.
|DAX Performance
|FG9P0U
|Long
|110,00
|68,94 Tsd.
|Tesla
|SU9G3D
|Long
|1,76
|43,83 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Eurozone 50
|
Cap
|PJ2H11
|735,15 Tsd.
|Silber 1 Unze Fixing,NYMEX COMEX Silber (Silver)
|
Classic
|VK6H7B
|193,44 Tsd.
|Eurozone 50
|
Cap
|PC99XH
|99,92 Tsd.
|Eurozone 50
|
Bonus Garantie
|SH9Z9Z
|95,47 Tsd.
|Palo Alto Networks
|
Classic
|FG9NKH
|92,52 Tsd.
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