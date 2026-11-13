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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.11.26

    Umsatzspitzenreiter

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    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.11.26
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Nvidia Corporation (+3,10 %) genz vorne. Gefolgt von Eurozone 50 (+0,49 %), NASDAQ 100 (+0,07 %), DAX Performance (+0,42 %), Silber 1 Unze Fixing,NYMEX COMEX Silber (Silver) (-0,35 %).

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    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX DN7SDR Long 73,83 138,80 Tsd.
    Bitcoin Future VY2LHJ Short 1,32 108,31 Tsd.
    Tesla FH0JDL Short 7,95 67,06 Tsd.
    DAX VK09NT Long 5,36 50,49 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future NB7L5D Long 10,47 41,58 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Nvidia Corporation SU924F Long 2,47 1,72 Mio.
    NASDAQ 100 BE19DG Long 17,79 619,10 Tsd.
    DAX PJ7BA0 Short -28,70 159,37 Tsd.
    DAX Performance FG9P0U Long 110,00 68,94 Tsd.
    Tesla SU9G3D Long 1,76 43,83 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Eurozone 50
    Cap
    		PJ2H11 735,15 Tsd.
    Silber 1 Unze Fixing,NYMEX COMEX Silber (Silver)
    Classic
    		VK6H7B 193,44 Tsd.
    Eurozone 50
    Cap
    		PC99XH 99,92 Tsd.
    Eurozone 50
    Bonus Garantie
    		SH9Z9Z 95,47 Tsd.
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