Hexnode XDR erweitert seine Funktionen um Bedrohungsinformationen, die Priorisierung von Warnmeldungen sowie automatisierte Behebungsmaßnahmen

MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, die Unternehmenssoftware-Sparte von Mitsogo, hat Hexnode XDR um neue Funktionen zur Bedrohungserkennung, zur Priorisierung von Warnmeldungen und zur Behebung von Sicherheitsvorfällen sowie um die Unterstützung von macOS erweitert. Die Erweiterungen setzen bei einer seit Langem bestehenden Herausforderung für Sicherheitsteams an: Eine Bedrohung zu erkennen macht es nicht unbedingt einfacher, sie zu beheben.

„Wir haben Hexnode XDR auf Grundlage eines Kritikpunkts entwickelt, den wir immer wieder zu hören bekamen: Sicherheitstools weisen zwar zuverlässig auf Probleme hin, helfen aber kaum dabei, sie zu beheben. Gefragt waren nie mehr Warnmeldungen. Weniger Schritte von der Warnmeldung bis zur Behebung – das war der Wunsch", sagte Apu Pavithran, Geschäftsführer und Gründer von Hexnode, während der Eröffnungsrede auf der HexCon26.

Um dies zu erreichen, müssen Sicherheitsuntersuchungen mit Maßnahmen auf den betroffenen Geräten verknüpft werden. Die native Integration von Hexnode XDR mit Hexnode UEM vereint Bedrohungserkennung, Geräteinformationen sowie Endpunktverwaltung und hilft Teams so, Bedrohungen einzudämmen sowie die zugrunde liegenden Sicherheitsrisiken mit weniger manuellen Schritten zu verringern.

Was ist neu bei der Bedrohungserkennung und der Priorisierung von Warnmeldungen in Hexnode XDR?

Hexnode XDR bündelt Bedrohungssignale und ergänzende Kontextinformationen in einer zentralen Übersicht über Sicherheitsvorfälle und hilft Teams so, festzustellen, was passiert ist und wo zuerst Handlungsbedarf besteht.

Zu den neuesten Funktionen gehören:

Integrierte Bedrohungsinformationen: Die Integrationen mit Mandiant (Google Threat Intelligence) und Recorded Future gleichen Aktivitäten an Endgeräten mit externen Bedrohungsinformationen ab und helfen so, bekannte Bedrohungen sowie Indikatoren schneller zu erkennen.

Die Integrationen mit Mandiant (Google Threat Intelligence) und Recorded Future gleichen Aktivitäten an Endgeräten mit externen Bedrohungsinformationen ab und helfen so, bekannte Bedrohungen sowie Indikatoren schneller zu erkennen. Sandbox-Analyse: Verdächtige Dateien können in einer isolierten Umgebung untersucht werden, wobei die Ergebnisse in die Bedrohungserkennung einfließen und zusätzliche Kontextinformationen liefern, bevor Teams Maßnahmen ergreifen.

Verdächtige Dateien können in einer isolierten Umgebung untersucht werden, wobei die Ergebnisse in die Bedrohungserkennung einfließen und zusätzliche Kontextinformationen liefern, bevor Teams Maßnahmen ergreifen. KI-gestützte Untersuchung: Hexnode Genie AI fasst Warnmeldungen in verständlicher Sprache zusammen und unterstützt so deren Priorisierung. Analyse with Genie nutzt aktuelle Daten zu Sicherheitsvorfällen, um zu erklären, was passiert ist, festzustellen, was betroffen ist, und eine Behebungsmaßnahme zu empfehlen.

Hexnode Genie AI fasst Warnmeldungen in verständlicher Sprache zusammen und unterstützt so deren Priorisierung. Analyse with Genie nutzt aktuelle Daten zu Sicherheitsvorfällen, um zu erklären, was passiert ist, festzustellen, was betroffen ist, und eine Behebungsmaßnahme zu empfehlen. Anomalieerkennung: Erkennt ungewöhnliche Aktivitäten, die möglicherweise nicht mit bekannten Bedrohungssignaturen übereinstimmen, und hilft so, neues oder bisher unbekanntes Angriffsverhalten aufzudecken.

Erkennt ungewöhnliche Aktivitäten, die möglicherweise nicht mit bekannten Bedrohungssignaturen übereinstimmen, und hilft so, neues oder bisher unbekanntes Angriffsverhalten aufzudecken. Priorisierung von Warnmeldungen: Die Warnmeldungen werden nach Schweregrad und Dringlichkeit eingestuft, sodass sich die Analysten auf Aktivitäten mit höherer Priorität konzentrieren können, anstatt die Warnmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs zu bearbeiten.

Die Warnmeldungen werden nach Schweregrad und Dringlichkeit eingestuft, sodass sich die Analysten auf Aktivitäten mit höherer Priorität konzentrieren können, anstatt die Warnmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs zu bearbeiten. Risikobewertung von Endgeräten: Weist Endgeräten anhand festgelegter Risikoparameter einen dynamischen Risikowert zu und hilft Teams so, Geräte zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Um Fehlalarme weiter zu reduzieren, können Administratoren Ausschlussrichtlinien für vertrauenswürdige Dateien, Anwendungen und Prozesse konfigurieren, sodass sich die Untersuchungen auf Aktivitäten konzentrieren, die einer Überprüfung bedürfen.