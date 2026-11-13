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    Modine Manufacturing: Kurssprung am dritten Gewinntag in Folge

    Aktie im Rampenlicht

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    Modine Manufacturing schießt um 25,39 % nach oben und baut das Wochenplus auf 44,92 % aus.

    Aktie im Rampenlicht - Modine Manufacturing: Kurssprung am dritten Gewinntag in Folge

    Der Kursanstieg bei Modine Manufacturing setzt sich den dritten Handelstag in Folge fort. Zwischenzeitlich klettert die Aktie um 27,48 %. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Modine Manufacturing Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.11.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Modine Manufacturing in den letzten drei Monaten Verluste von -31,81 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Modine Manufacturing Aktie damit um +44,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Modine Manufacturing +2,41 % gewonnen.

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    Der wO USA All Ind. 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pentair, Valeo und Co.

    Pentair, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Valeo notiert im Plus, mit +0,62 %.

    Die Aktie von Modine Manufacturing erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 30,55 %. Über 5 Jahre lag sie bei 57,68 %.

    Informationen zur Modine Manufacturing Aktie

    Modine Manufacturing ist ein etablierter US-Anbieter für Wärmemanagement. Kernprodukte sind Rechenzentrumskühlung (Airedale), Heiz- und Klimageräte sowie Wärmetauscher für Fahrzeuge und Industrie. Konkurrenten sind Vertiv, Munters, MAHLE und Dana. Mögliche Differenzierungsmerkmale: kombinierte Luft- und Flüssigkeitskühlung, kundenspezifische Systeme und breite Thermikkompetenz.

    Es gibt 53 Mio. Modine Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,44 Mrd.EUR € wert.

    Modine Manufacturing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +44,92 %
    1 Monat -23,29 %
    3 Monate -31,81 %
    1 Jahr -7,16 %
    Stand: 13.11.2026, 12:00 Uhr

    Modine Manufacturing Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Modine Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Modine Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Modine Manufacturing

    +28,12 %
    +43,73 %
    -22,25 %
    -32,04 %
    -0,17 %
    +176,16 %
    +1.704,19 %
    ISIN:US6078281002WKN:869795
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